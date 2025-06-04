Українська олія втрачає ринок Азії: Індія та Китай купують у Росії

Ключовим ринком збуту для української олії залишається ринок Європейського Союзу, натомість позиції на ринку Азії послаблюються.

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Як пише Delo.ua, про це повідомила аналітик олійного ринку ІА "АПК Інформ" Світлана Киричок.

Експорт знижується

За її словами, у вересні-квітні 2025/26 маркетингового року Україна експортувала лише 3,3 млн тонн соняшникової олії, що на чверть поступається показнику в аналогічний період минулого сезону і стало мінімальним обсягом для зазначеного періоду з 2026/17 МР.

Серед основних причин зниження обсягів експорту експерт наголосила на скороченні переробки соняшнику, що сталося на тлі зниження врожаю даної олійної в Україні в 2024 р. до мінімального показника з 2016 р., а також слабкого продажу сировини аграріями та негативної маржі переробки.

Ключові ринки

Киричок акцентувала увагу на тому, що Україна втрачає позиції на азіатському ринку олії внаслідок складної логістики та високої конкуренції з боку дешевшої соєвої олії, а також соняшникової олії російського та аргентинського походження.

Зокрема, у напрямку Індії в поточному сезоні (вересень-березень) спостерігається збільшення відвантажень української олії практично в 3 рази, проте першість на даному ринку належить російській олії (трохи більше 50% від соняшникової олії, що імпортується Індією).

На китайському ринку частка імпорту української соняшникової олії за вересень-березень впала до 15% (28% за цей же період у сезоні-2023/24), тоді як російська зайняла приблизно 61% (62%). До того ж, цього сезону до 19% у загальній структурі імпорту соняшникової олії Китаєм припало на казахстанську олію (9%).

Киричок підкреслила, що основним ринком збуту для української олії залишається ринок Євросоюзу, де вона практично не має жодної конкуренції. Так, в європейські країни за 8 місяців поточного сезону було відвантажено трохи більше половини від загального експорту. Частка України у загальній структурі імпорту цього продукту Євросоюзом у поточному сезоні становить майже 95%, хоча відвантаження у цьому напрямі знизилися на 35%.

Нагадаємо, ціни на соняшникову олію в Україні з початку 2025 року стрімко зростають. Різниця у вартості пляшки 850 мл цього популярного продукту може досягати кількох десятків гривень. При цьому ціна залежить не тільки від мережі продажу, а й від бренду виробника.