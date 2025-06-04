- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
Українська олія втрачає ринок Азії: Індія та Китай купують у Росії
Ключовим ринком збуту для української олії залишається ринок Європейського Союзу, натомість позиції на ринку Азії послаблюються.
Як пише Delo.ua, про це повідомила аналітик олійного ринку ІА "АПК Інформ" Світлана Киричок.
Експорт знижується
За її словами, у вересні-квітні 2025/26 маркетингового року Україна експортувала лише 3,3 млн тонн соняшникової олії, що на чверть поступається показнику в аналогічний період минулого сезону і стало мінімальним обсягом для зазначеного періоду з 2026/17 МР.
Серед основних причин зниження обсягів експорту експерт наголосила на скороченні переробки соняшнику, що сталося на тлі зниження врожаю даної олійної в Україні в 2024 р. до мінімального показника з 2016 р., а також слабкого продажу сировини аграріями та негативної маржі переробки.
Ключові ринки
Киричок акцентувала увагу на тому, що Україна втрачає позиції на азіатському ринку олії внаслідок складної логістики та високої конкуренції з боку дешевшої соєвої олії, а також соняшникової олії російського та аргентинського походження.
Зокрема, у напрямку Індії в поточному сезоні (вересень-березень) спостерігається збільшення відвантажень української олії практично в 3 рази, проте першість на даному ринку належить російській олії (трохи більше 50% від соняшникової олії, що імпортується Індією).
На китайському ринку частка імпорту української соняшникової олії за вересень-березень впала до 15% (28% за цей же період у сезоні-2023/24), тоді як російська зайняла приблизно 61% (62%). До того ж, цього сезону до 19% у загальній структурі імпорту соняшникової олії Китаєм припало на казахстанську олію (9%).
Киричок підкреслила, що основним ринком збуту для української олії залишається ринок Євросоюзу, де вона практично не має жодної конкуренції. Так, в європейські країни за 8 місяців поточного сезону було відвантажено трохи більше половини від загального експорту. Частка України у загальній структурі імпорту цього продукту Євросоюзом у поточному сезоні становить майже 95%, хоча відвантаження у цьому напрямі знизилися на 35%.
Нагадаємо, ціни на соняшникову олію в Україні з початку 2025 року стрімко зростають. Різниця у вартості пляшки 850 мл цього популярного продукту може досягати кількох десятків гривень. При цьому ціна залежить не тільки від мережі продажу, а й від бренду виробника.