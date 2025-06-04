Украинское подсолнечное масло теряет рынок Азии: Индия и Китай покупают у России

Ключевым рынком сбыта для украинского масла остается рынок Европейского Союза, а позиции на рынке Азии ослабляются.

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Как пишет Delo.ua, об этом сообщила аналитик масличного рынка ИА "АПК Информ" Светлана Киричок.

Экспорт снижается

По ее словам, в сентябре-апреле 2025/26 маркетингового года Украина экспортировала лишь 3,3 млн тонн подсолнечного масла, что на четверть уступает показателю в аналогичный период прошлого сезона и стало минимальным объемом для указанного периода с 2026/17 МГ.

Среди основных причин снижения объемов экспорта эксперт отметила сокращение переработки подсолнечника, что произошло на фоне снижения урожая данной масличной в Украине в 2024 г. до минимального показателя с 2016 г., а также слабой продажи сырья аграриями и отрицательной маржи переработки.

Ключевые рынки

Киричок акцентировала внимание на том, что Украина теряет позиции на азиатском рынке масла в результате сложной логистики и высокой конкуренции со стороны более дешевого соевого масла, а также подсолнечного масла российского и аргентинского происхождения.

В частности, в направлении Индии в текущем сезоне (сентябрь-март) наблюдается увеличение отгрузок украинского масла практически в 3 раза, однако первенство на данном рынке принадлежит российскому маслу (чуть больше 50% от импортируемого Индией подсолнечного масла).

На китайском рынке доля импорта украинского подсолнечного масла за сентябрь-март упала до 15% (28% за этот же период в сезоне-2023/24), в то время как российское заняло примерно 61% (62%). К тому же в этом сезоне до 19% в общей структуре импорта подсолнечного масла Китаем пришлось на казахстанское масло (9%).

Киричок подчеркнула, что основным рынком сбыта для украинского масла остается рынок Евросоюза, где оно практически не имеет никакой конкуренции. Так, в европейские страны за 8 месяцев текущего сезона было отгружено чуть больше половины общего экспорта. Доля Украины в общей структуре импорта этого продукта Евросоюзом в текущем сезоне составляет почти 95%, хотя отгрузки по этому направлению снизились на 35%.

Напомним, цены на подсолнечное масло в Украине с начала 2025 г. стремительно растут. Разница в стоимости бутылки 850 мл этого популярного продукта может достигать нескольких десятков гривен. При этом цена зависит не только от продажи сети, но и от бренда производителя.