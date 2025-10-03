В сентябре Украина увеличила экспорт растительных масел на 48%, а масличных культур сократила на 53%

В сентябре украинский агроэкспорт сократился на 6,5% по сравнению с августом, составив 3,7 млн т. Этот показатель на 25% меньше, чем в сентябре 2024 года. Основной причиной общего падения стало резкое сокращение экспорта масличных культур — сразу на 53% до 322,4 тыс. т.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Электронной зерновой биржи Украины.

Экспорт масел

Экспорт растительных масел вырос на 48% до 313 тыс т. Структура экспорта масел выглядела так:

подсолнечное масло – 53%;



рапсовая – 35%;

соевая – 12%.

Особенно выделяется рапсовое масло. Ее экспорт в сентябре по сравнению с августом увеличился в 4,5 раза до рекордных 108,8 тыс. т. Из этого объема 85%, или 92 тыс. т, было поставлено в ЕС. Этот показатель стал рекордным для европейского направления, что позволило Украине снова выйти в лидеры среди поставщиков рапсового масла в ЕС.

Как отметили в Еврокомиссии, хотя в июле-августе основной объем рапсового масла импортировался из Кении, уже к концу сентября Украина вернула себе первенство в рейтинге с объемом 23 тыс. т (против 49 тыс. т за этот же период в прошлом году).

Рост экспорта рапсового масла объясняется наращиванием внутренней переработки рапса после введения пошлин с 4 сентября. Неопределенность заставила аграриев реализовывать рапс на внутреннем рынке, снабдив переработчиков сырьем на фоне дефицита подсолнечника. Предыдущий максимум экспорта рапсового масла составлял 106 тыс т, отгруженных в сентябре 2023/24 МГ, а всего 2023/24 МГ был "пиковым" с переработкой рапса, достигшей почти 1 млн т.

Динамика агроэкспорта в сентябре: ключевые группы

По сравнению с августом экспортные показатели в сентябре были следующие:

зерновые культуры сократились на 1% до 2,4 млн т (пшеница – 86%, ячмень – 12%, кукуруза – 2%);

масличные культуры сократились на 53% до 322,4 тыс. т (рапс – 73%, соя – 24%, лен – 2%);

экспорт жома (после извлечения масла) составил 281 тыс т (подсолнечный – 62%, рапсовый – 38%), что соответствует уровню прошлого месяца;

экспорт других видов агропродукции вырос на 5% до 340 тыс. т.

Аналитики прогнозируют активизацию экспорта в октябре благодаря увеличению объемов собранных поздних культур и налаживанию процесса экспорта сои и рапса.

Следует отметить, что ЕС планирует уменьшить импорт рапса из Украины до 4-летнего минимума из-за введения 10% экспортных пошлин. Европа намерена нарастить поставки канолы из Канады, переориентирующей свои потоки из Китая и США.

