Дело на 100 млн. гривен. Гендиректору подразделения "Энергоатом" избрали меру пресечения

Во вторник, 28 ноября, следственный судья Высшего антикоррупционного суда избрал меру пресечения генеральному директору ОП "Атомпроектинжиниринг" ГП НАЭК "Энергоатом" Николаю Божко, которого подозревают в хищении государственных средств при строительстве хранилища отработанного ядерного топлива. грн убытков.

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Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура.

Согласно сообщению, суд частично удовлетворил ходатайство детективов НАБУ и САП. Подозреваемый может выйти из-под стражи при внесении залога в размере 7 млн грн.

Согласно материалам дела, кроме Божко подозрения получили начальник сметно-договорного отдела обособленного подразделения НАЭК "Энергоатом", руководитель частной компании, его заместитель и работник юридического отдела компании.

В НАБУ сообщают, что в течение 2017-2020 годов для ГП "НАЭК "Энергоатом" выполнялись работы по строительству Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива. В 2020 году в результате корректировки проекта строительства возникла потребность в закупке работ для завершения проекта. В декабре между ОП "Атомпроект" и частной компанией был заключен договор без проведения открытых торгов.

"Атомпроектинжиниринг" с помощью определенных соглашений увеличил цену договора втрое – с 421 млн грн до 1,497 млрд грн, добавив к нему условия поставки оборудования системы радиационного контроля. Это оборудование было закуплено компанией-подрядчиком по рыночной стоимости, а затем в 2021 году реализовано "Атомпроектинжиниринг" втрое дороже. В результате этого ГП "Энергоатом" переплатило почти 100 млн грн.

Скандал с сокрытием краж на строительстве ЦХОЯТ

Напомним, что после проверки состояния выполнения работ по строительству ЦХОЯТ компанией "Укрстроймонтаж" в июле 2020 года "Энергоатом" решил расторгнуть соглашение с ней, а в декабре заключил новое соглашение на завершение строительства на сумму около 422 миллионов гривен уже с новым генеральным подрядчиком - компанией "КБР".

В январе 2022 года журналисты проекта "Схемы" опубликовали аудиозапись совещания в кабинете Божко от декабря 2020 года, которое тот проводил с подрядчиками строительства ЦХОЯТ, обсуждая необходимость и способы сокрытия выявленных краж на строительстве объекта.

В НАЭК заявили, что все платежи, в том числе авансовые, по договору с "КБР" осуществлялись "Атомпроектинжинирингом" в соответствии с законодательством и установленными "Энергоатомом" процедурами. Впрочем, информацию о платежах "КБР" вне договора с целью "закрыть дыры", возникшие из-за бездействия "Укрстроймонтажа", в НАЭК тогда так и не прокомментировали.

Напомним также, что "Укрбудмонтаж" был подконтролен скандальному экс-депутату Верховной Рады и застройщику Максиму Микитасю и был, в частности, замешан в хищении денег на строительстве складов боеприпасов для армии. 25 октября НАБУ сообщило Микитасю о подозрении в этой деятельности, однако оно, по данным СМИ, касается эпизода, связанного не с "Укрбудмонтажем", а с другой подконтрольной Микитасю стройкомпанией.

Отметим, что за несколько дней до записанного совещания – 22 декабря 2020 – состоялось открытие первого пускового комплекса ЦХОЯТ. В "Энергоатоме" заявили, что его эксплуатация начнется после реконструкции железной дороги к объекту между станциями Вильча и Янов, которая в результате оказалась завершена только в июле 2021 года. В ноябре сообщалось, что "Энергоатом" проводит последние предпусковые испытания ЦХОЯТ.