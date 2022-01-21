В "Энергоатоме" отреагировали на скандал с сокрытием воровства на строительстве хранилища ядерных отходов

Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом" признает, что одной из главных причин задержки с введением в эксплуатацию Централизованного хранилища отработавшего ядерного топлива послужило невыполнение бывшим генеральным подрядчиком в лице компании "Укрбудмонтаж" обязательств по контракту на его строительство, характеризовавшееся воровством и производственным браком.

Как напоминают в НАЭК, контракт на 1,4 млрд грн был подписан еще в 2017 году, а после смены руководства госкомпании в 2020 году была проведена тщательная проверка условий и состояния выполнения работ по ему.

Она установила многочисленные нарушения, в частности, по сметной стоимости, качеству и объему выполненных работ. В итоге заказчик строительства в лице обособленного подразделения НАЭК - "Атомпроектинжиниринга" - передал все материалы в правоохранительные органы, подал иск в суд, который обязал "Укрбудмонтаж" вернуть "Энергоатому" 100 млн грн перечисленного ранее аванса.

В свою очередь Национальное антикоррупционное бюро открыло уголовные производства и объявило подозрения экс-сотрудникам "Атомпроектинжиниринга", а Высший антикоррупционный суд избрал им меры пресечения. Сейчас расследование продолжается.

По просьбе "Атомпроектинжиниринга" госпредприятие "Укргосстройэкспертиза" провело экспертизу проекта, которая установила еще большее несоответствие уплаченных средств и фактически выполненных работ, факты кражи, производственного брака и другие нарушения.

Также экспертиза установила стоимость невыполненных работ, за которые деньги были уплачены и которые обязательно нужно завершить, а также работ, которые еще необходимо было выполнить согласно проекту, в частности, по физической защите объекта. На основе этих цифр была сформирована новая смета строительства ЦХОЯТ.

Контракт же к "Укрбудмонтажом" был расторгнут в июле 2020 года, а "Атомпроектинжиниринг" подготовил еще один судебный иск к этой компании на сумму около 120 млн грн.

"Учитывая стратегическую важность централизованного хранилища, недопустимость бракованных и некачественных составляющих при его сооружении, а также с целью сбережения около 200 млн долларов за счет прекращения вывоза отработанного ядерного топлива в РФ было принято решение в кратчайшие сроки принять все возможные меры для срочного завершения строительства хранилища и ввода его в эксплуатацию", - указали в НАЭК.

Ввиду этого в декабре и был заключен договор с новым подрядчиком в лице строительной компании "КБР". Однако, как заявляют в "Энергоатоме", этот документ является секретным, поскольку указанные в нем работы содержат меры по физической защите и радиационной безопасности.

"Все платежи, в том числе авансовые, по этому договору осуществлялись ОП "Атомпроектинжиниринг" в соответствии с действующим законодательством и установленными в ГП "НАЭК "Энергоатом" процедурами", - говорится в сообщении.

"Энергоатом" подчеркивает, что на сегодня строительство ЦХОЯТ уже завершено, на нем ведутся "холодные" испытания, а документы по этому объекту находятся на рассмотрении Государственной инспекции ядерного регулирования, которая должна выдать соответствующие разрешительные документы.

В госкомпании также сообщили, что первые три контейнера с отработавшим ядерным топливом с Южно-Украинской АЭС будут доставлены на ЦХОЯТ в третьей декаде апреля текущего года.

Напомним, что накануне журналисты проекта "Схемы" опубликовали аудиозапись совещания в кабинете руководителя "Атомпроектинжиниринга", которое тот проводил, с подрядчиками строительства ЦХОЯТ, обсуждая необходимость и способы сокрытия выявленного воровства на строительстве объекта.

В то же время в НАЭК не прокомментировали обвинения в финансовых манипуляциях, которые, как утверждается, имели место уже с задействованием нового генподрядчика "КБР", чтобы "залатать дыры", образовавшиеся из-за деятельности "Укрбудмонтажа".

В частности, по данным СМИ, контракт с "КБР" не предусматривал закупку системы контроля радиации, являющегося одним из ключевых элементов ЦХОЯТ, однако деньги субподрядчику за эту систему были перечислены именно через "КБР", что может свидетельствовать о злоупотреблении служебным положением причастных лиц.

Отметим, что за несколько дней до записанного совещания- 22 декабря 2020 года - состоялось открытие первого пускового комплекса ЦХОЯТ. В "Энергоатоме" заявили, что его эксплуатация начнется после реконструкции железной дороги к объекту между станциями Вильча и Янов, которая в итоге оказалась завершена лишь в июле 2021 года. В ноябре сообщалось, что "Энергоатом" проводит последние предпусковые испытания" ЦХОЯТ.

Однако, как отмечено выше, начать принимать топливо в хранилище сейчас планируется лишь конце апреля. Помимо ЮУАЭС, оно должно будет принимать топливо с Ровенской и Хмельницкой АЭС. На Запорожской же станции с 2001 года работает собственное хранилище.

Ранее Украина вывозила отработанное ядерное топливо в Россию на утилизацию, за что платила ей, как отмечали в 2020 году те же "Схемы", около 150-200 млн долларов ежегодно. Однако в феврале 2021 года "Энергоатом" заявил, что в связи с запуском ЦХОЯТ в Украине решил окончательно отказаться от вывоза топлива с украинских АЭС на переработку в РФ.