У підрозділі "Енергоатому" пройшли обшуки: що відомо

4 листопада в одній із філій відокремлених підрозділів акціонерного товариства "НАЕК "Енергоатом" проводилися обшуки.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба компанії.

Там зауважили, що співпрацюють зі слідством та надають всі необхідні документи й роз’яснення.

Зазначається, що "Енергоатом" зацікавлений у всебічному, об’єктивному та прозорому розслідуванні обставин, які стали підставою для проведення цих процесуальних дій.

В компанії наголосили, що дотримуються принципу нульової толерантності до будь-яких проявів корупції, недобросовісних або незаконних дій, та системно впроваджують антикорупційні механізми.

"Товариство є надійною опорою енергетичної безпеки держави, і всі відокремлені підрозділи продовжують працювати, забезпечуючи стабільне виробництво електроенергії для українських споживачів", - йдеться у повідомленні.

В компанії не уточнюють, у рамках якої кримінальної справи проводилися слідчі дії, але відомо, що сьогодні в Україну екстрадували одного з фігурантів справи про розкрадання майже 100 млн грн, які були призначені для НАЕК "Енергоатом" та мали піти на будівництво Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива (ЦСВЯП) у Чорнобильській зоні.

У листопаді 2023 року слідчий суддя ВАКС обрав запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 7 млн грн гендиректору ВП "Атомпроектінжиніринг" ДП НАЕК "Енергоатом" Миколі Божку, якого підозрюють у розкраданні державних коштів під час будівництва сховища відпрацьованого ядерного палива.