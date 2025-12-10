Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,18

+0,11

EUR

49,09

+0,07

Наличный курс:

USD

42,35

42,25

EUR

49,39

49,25

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

392 млн грн убытков: НАБУ и САП завершили следствие по делу о хищении на ремонте дорог Днепропетровщины

дороги, ремонт дорог
НАБУ и САП разоблачили хищение на ремонте дорог Днепропетровской области / Freepik

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) завершили досудебное расследование по делу о хищении более 392 миллионов гривен государственных средств. Злоупотребления произошли при ремонте автомобильных дорог на Днепропетровщине в 2022 году.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба САП.

Главным фигурантом дела является эксглава Днепропетровской ОГА (по информации СМИ, Валентин Резниченко), а также четверо его сообщников, среди которых его заместитель и топ-менеджеры областного департамента.

Детали схемы

По версии следствия, организованная группа должностных лиц разработала схему, позволяющую первоочередное финансирование "карманной" компании и обход сложных процедур контроля, предусмотренных для капитальных работ. В 2022 году законодательство, действующее в условиях военного положения, предоставляло приоритетное финансирование работам по эксплуатационному содержанию дорог. Расходы же на текущий или капитальный ремонт были возможны только в последнюю очередь.

Фигуранты обеспечили обследование дорог, составление фиктивных дефектных актов и заключение договоров на эксплуатационное содержание вместо фактически необходимого капитального ремонта. Это позволило им избежать разработки проектной документации, ее экспертизы и осуществления надлежащего технического надзора.

Чиновники безосновательно увеличили общую сумму расходов на такое "обслуживание" до 1,5 миллиарда гривен. Договоры на эту сумму были заключены с юридическим лицом, напрямую связанным с экспредседателем ОГА.

Убытки и легализация средств

Проведенные экспертизы подтвердили, что компания-подрядчик завысила стоимость материалов на сумму более 392 млн. грн. Следствие установило, что часть этих незаконно полученных средств была перечислена на счета других компаний, подконтрольных топ-чиновнику и его заместителю, что указывает на признаки легализации (отмывания) имущества.

Перечень подозреваемых (должности на время совершения преступления):

  • глава Днепропетровской ОГА;
  • заместитель председателя Днепропетровской ОГА;
  • руководитель департамента ОГА;
  • начальник отдела дорожного хозяйства ОГА;
  • руководитель субъекта хозяйственной деятельности.

Квалификация действий подозреваемых

Действия основных подозреваемых квалифицированы по ч. 5 ст. 191 УК Украины ("Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах").

Кроме того, бывшему руководителю Департамента ОГА дополнительно инкриминировано незаконное обогащение (ст. 368-5 УК Украины).

Напомним, 27 ноября 2025 года прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры направил в суд обвинительный акт в отношении четырех человек, подозреваемых в завладении средствами АО "Укрзализныця" на сумму более 17 миллионов гривен.

Автор:
Татьяна Ковальчук