392 млн грн убытков: НАБУ и САП завершили следствие по делу о хищении на ремонте дорог Днепропетровщины

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) завершили досудебное расследование по делу о хищении более 392 миллионов гривен государственных средств. Злоупотребления произошли при ремонте автомобильных дорог на Днепропетровщине в 2022 году.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба САП.

Главным фигурантом дела является эксглава Днепропетровской ОГА (по информации СМИ, Валентин Резниченко), а также четверо его сообщников, среди которых его заместитель и топ-менеджеры областного департамента.

Детали схемы

По версии следствия, организованная группа должностных лиц разработала схему, позволяющую первоочередное финансирование "карманной" компании и обход сложных процедур контроля, предусмотренных для капитальных работ. В 2022 году законодательство, действующее в условиях военного положения, предоставляло приоритетное финансирование работам по эксплуатационному содержанию дорог. Расходы же на текущий или капитальный ремонт были возможны только в последнюю очередь.

Фигуранты обеспечили обследование дорог, составление фиктивных дефектных актов и заключение договоров на эксплуатационное содержание вместо фактически необходимого капитального ремонта. Это позволило им избежать разработки проектной документации, ее экспертизы и осуществления надлежащего технического надзора.

Чиновники безосновательно увеличили общую сумму расходов на такое "обслуживание" до 1,5 миллиарда гривен. Договоры на эту сумму были заключены с юридическим лицом, напрямую связанным с экспредседателем ОГА.

Убытки и легализация средств

Проведенные экспертизы подтвердили, что компания-подрядчик завысила стоимость материалов на сумму более 392 млн. грн. Следствие установило, что часть этих незаконно полученных средств была перечислена на счета других компаний, подконтрольных топ-чиновнику и его заместителю, что указывает на признаки легализации (отмывания) имущества.

Перечень подозреваемых (должности на время совершения преступления):

глава Днепропетровской ОГА;

заместитель председателя Днепропетровской ОГА;

руководитель департамента ОГА;

начальник отдела дорожного хозяйства ОГА;

руководитель субъекта хозяйственной деятельности.

Квалификация действий подозреваемых

Действия основных подозреваемых квалифицированы по ч. 5 ст. 191 УК Украины ("Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах").

Кроме того, бывшему руководителю Департамента ОГА дополнительно инкриминировано незаконное обогащение (ст. 368-5 УК Украины).

Напомним, 27 ноября 2025 года прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры направил в суд обвинительный акт в отношении четырех человек, подозреваемых в завладении средствами АО "Укрзализныця" на сумму более 17 миллионов гривен.