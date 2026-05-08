Apple та Intel домовилися про виробництво чипів для iPhone: деталі угоди

Intel
Intel вироблятиме чипи для Apple / Depositphotos

Технологічні гіганти Apple та Intel досягли попередньої домовленості про співпрацю. Intel вироблятиме частину мікросхем для пристроїв виробника iPhone.

Як повідомляє Delo.ua, про це пише Reuters.

Переговори між компаніями тривали понад рік і були досить інтенсивними, проте лише в останні місяці сторони дійшли офіційної згоди.

На тлі цих новин акції Apple зросли на 2%, тоді як котирування Intel продемонстрували стрімке зростання — одразу на 14%.

Для Intel цей контракт є стратегічно важливим кроком у спробах відродити свій бізнес із виготовлення напівпровідників.

Компанія прагне закріпити статус ключового гравця на глобальному ринку мікросхем, що переживає бум через попит на нові технології.

Варто зазначити, що це не перший великий успіх Intel за останній час. Минулого місяця компанія уклала партнерство з Tesla та SpaceX Ілона Маска. Intel вироблятиме процесори для проєкту Terafab, який має забезпечити амбіції Маска у сфері штучного інтелекту та робототехніки.

Наразі залишається невідомим, для яких саме продуктів Apple Intel постачатиме компоненти. Офіційних коментарів від представників компаній поки не надходило.

Нагадаємо, після серії проблем у 2024 році, включно з невдалим проєктом у сфері штучного інтелекту та скороченням тисяч робочих місць, акції Intel зросли на 84% у 2025 році, значно випередивши індекс напівпровідників, що додатково підтверджує відновлення довіри інвесторів.

Автор:
Тетяна Бесараб