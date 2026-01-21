Акції Intel зросли на 84% у 2025 році завдяки центрам обробки даних і чипам

Акціонери Intel вперше за багато кварталів демонструють оптимізм щодо майбутніх результатів компанії. Генеральний директор Ліп-Бу Тан продовжує реалізацію стратегії відновлення, а швидке розширення центрів обробки даних підтримує високий попит на традиційні серверні процесори компанії.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Reuters.

Після серії проблем у 2024 році, включно з невдалим проєктом у сфері штучного інтелекту та скороченням тисяч робочих місць, акції Intel зросли на 84% у 2025 році, значно випередивши індекс напівпровідників, що додатково підтверджує відновлення довіри інвесторів.

Під час минулорічних інвестиційних кроків, включно з вкладенням $5 млрд від Nvidia та $2 млрд від SoftBank, а також часткою уряду США, компанія зміцнила баланс і отримала фінансову гнучкість для переформатування виробництва та стратегії у сфері штучного інтелекту.

Аналітики позитивно оцінюють перспективи компанії. За даними LSEG, очікується, що бізнес центрів обробки даних Intel у четвертому кварталі 2025 року зросте на понад 30% до $4,43 млрд, а продажі підрозділу персональних комп’ютерів зростуть на 2,5% до $8,21 млрд.

Попри оптимістичні очікування в сегменті серверних процесорів, Intel стикається з викликами на ринку ПК. Конкуренція з AMD та Arm, а також зростання цін на мікросхеми пам’яті, можуть призвести до падіння попиту на ноутбуки. Аналітики UBS прогнозують зниження світових поставок ПК на 4% у 2026 році.

Компанія також почала постачання нових чіпів Panther Lake, виготовлених за передовою технологією Intel 18A, що дозволить частково компенсувати втрати на ринку ПК. Виробництво та якість цих чіпів поступово покращуються, хоча лише невеликий відсоток кремнієвих пластин наразі відповідає високим стандартам для клієнтів.

Фахівці відзначають, що короткострокова динаміка компанії виглядає найоптимістичнішою за останні роки, а більшість аналітичних компаній підвищили свої цільові ціни або рейтинги для Intel.

Додамо, у жовтні минулого року акції Intel різко зросли після того, як компанія опублікувала результати за третій квартал, що виявилися кращими за очікування аналітиків.