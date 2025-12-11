Intel та AMD звинувачують у постачанні чипів для російських ракет

Виробниики чипів Intel, AMD, Texas Instruments та Mouser Electronics опинилися у центрі серії судових позовів у США через нібито недбалість у захисті своїх технологій від потрапляння до Росії та Ірану. Позови були подані до Окружного суду штату Техас від імені десятків українських цивільних осіб.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Вloomberg.

Позивачі стверджують, що компанії продемонстрували умисне невігластво, дозволяючи третім сторонам перепродавати обмежені мікрочипи, які використовувалися для дронів та ракет, що атакували цивільне населення України.

Серед інцидентів, згаданих у позовах — атаки між 2023 і 2025 роками, пов’язані з безпілотниками іранського виробництва та російськими крилатими і балістичними ракетами.

Адвокат позивачів Мікал Воттс заявив, що компанії знають, що їхня технологія чипів потрапляє до Росії, але не вжили заходів для запобігання цьому.

Судові справи покликані стягнути компенсацію за шкоду, завдану цивільним особам в Україні, і наголосити на відповідальності компаній за контроль над технологіями, які можуть використовуватися у військових цілях.

Розслідування Bloomberg та заяви сенаторів США свідчать, що санкції та експортний контроль не завжди здатні запобігти потраплянню чипів у складові російських ракет та безпілотників, які застосовуються проти цивільного населення України.

Справи були подані до суду в Техасі, оскільки компанії мають там головні офіси або значну діяльність. Після розгляду судом документи стануть загальнодоступними.

Якщо потрібно, можу підготувати короткий варіант новини для медіа або версію з акцентом на наслідки для технологічних компаній.

Реакція компаній

Intel у заяві наголосила, що не веде бізнес у Росії та призупинила поставки після початку війни. Компанії AMD та Texas Instruments не одразу відповіли на запити про коментар, але раніше заявляли про повне дотримання санкцій та суворий контроль за експортом.

Mouser Electronics, що належить Berkshire Hathaway, звинувачують у сприянні незаконному перенаправленню чипів через контрольовані російські компанії. Представник Mouser заявив, що "глибоко поважає судовий процес і відповість у суді".