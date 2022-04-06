Найбільший виробник процесорів Intel зупинив роботу в Росії через війну в Україні

Найбільша у світі компанія-виробник процесорів Intel повністю зупинила роботу в Росії через війну в Україні. Компанія засуджує російську агресію проти українців і не має наміру працювати на ринку окупантів.

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Про це повідомила пресслужба Intel.

"Наші думки з усіма, кого торкнулася ця війна, особливо з жителями України та сусідніх країн, а також з усіма людьми в усьому світі, які мають сім'ї, друзі та близькі в цьому регіоні", — підкреслили в компанії.

Intel запровадила заходи щодо забезпечення безперервності бізнесу, щоб звести до мінімуму збої у глобальних операціях.

Раніше, 4 березня, Intel призупинила постачання своєї продукції до Російської Федерації та Республіки Білорусь. Тоді таке саме рішення ухвалила технологічна компанія AMD.

Після початку повномасштабної російсько-української війни про вихід з Росії або скорочення бізнесу заявили багато закордонних компаній. З IT-компаній Adobe, Apple, Autodesk, Cisco Systems Inc., Dell та інші. У РФ немає потужностей, щоб компенсувати зупинку роботи техногігантів.

У зв'язку з цим варто відзначити, що всі російські безпілотники, збиті над Україною, мали електроніку іноземного виробництва. Наприклад, тайванська компанія TSMC – найбільший у світі виробник мікросхем та напівпровідників – вже заявила про зупинення поставок до Росії своєї продукції. Чіпи TSMC Росія використовує для обчислювальних програм.