Крупнейший производитель процессоров Intel остановила работу в России из-за войны в Украине

Крупнейшая в мире компания-производитель процессоров Intel полностью остановил работу в России из-за войны в Украине. Компания осуждает российскую агрессию против украинцев и не намерена работать на рынке оккупантов.

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Об этом сообщила пресс-служба Intel.

"Наши мысли со всеми, кого затронула эта война, особенно с жителями Украины и соседних стран, а также со всеми людьми во всем мире, у которых есть семьи, друзья и близкие в этом регионе", — подчеркнули в компании.

Intel внедрила меры по обеспечению непрерывности бизнеса, чтобы свести к минимуму сбои в глобальных операциях.

Ранее, 4 марта, Intel приостановила поставки своей продукции в Российскую Федерацию и Республику Беларусь. Тогда такое же решение приняла технологическая компания AMD.

После начала полномасштабной российско-украинской войны об уходе из России или сокращении бизнеса заявили многие зарубежные компании. Из IT-компаний Adobe, Apple, Autodesk, Cisco Systems Inc., Dell и другие. В РФ нет мощностей, чтобы компенсировать уход техногигантов.

В это связи стоит отметить, что все российские беспилотники, сбитые над Украиной, имели электронику иностранного производства. К примеру, тайваньская компания TSMC – самый крупный в мире производитель микросхем и полупроводников – уже заявила об остановке поставок в Россию своей продукции. Чипы TSMC Россия использует для вычислительных программ.