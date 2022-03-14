ASUS уходит из России

Тайваньская компания ASUS, специализирующаяся на компьютерной электронике, планирует покинуть Россию и разработает план, как эвакуировать свой персонал и бизнес из страны-агрессора.

Как сообщила Reuters министр экономики Тайваня Ван Мэй-Хуа, компания разработает план "эвакуации" своих сотрудников и бизнеса из РФ.

Ван Мей-хуа заявила, что Тайвань "поддерживает другие демократии" и принял меры против России, а Asus "в общем будет заботиться о своей репутации".

В то же время уточняется, что ASUS не ответила на запрос о комментариях.

Ранее вице-премьер-министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров написал в Twitter председателю ASUS Джонни Ши, в котором призвал компанию прекратить свою деятельность в России.

Напомним, корпорация Microsoft решила приостановить продажу своих товаров и предоставление услуг в России из-за вторжения российской армии в Украину.

Также технологические компании Intel и AMD приостанавливают поставки своей продукции в Российскую Федерацию и Республику Беларусь.

Напомним, 1 марта техногигант Apple прекратил продажу своей техники в официальном онлайн-магазине в России.