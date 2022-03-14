ASUS йде з Росії

Тайванська компанія ASUS, що спеціалізується на комп'ютерній електроніці, планує залишити Росію та розробить план, як евакуювати свій персонал та бізнес із країни- агресора.

Як повідомила Reuters міністр економіки Тайваню Ван Мей-Хуа, компанія розробить план "евакуації" своїх співробітників та бізнесу з РФ.

Ван Мей-хуа заявила, що Тайвань "підтримує інші демократії" і вжив заходів проти Росії, а Asus "загалом дбатиме про свою репутацію".

Водночас уточнюється, що ASUS не відповіла на запит про коментарі.

Раніше віцепрем'єр-міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров написав у Twitter голові ASUS Джонні Ши, в якому закликав компанію припинити свою діяльність у Росії.

Нагадаємо, корпорація Microsoft вирішила призупинити продаж своїх товарів та надання послуг у Росії через вторгнення російської армії в Україну.

Також технологічні компанії Intel та AMD призупиняють постачання своєї продукції до Російської Федерації та Республіки Білорусь.

Нагадаємо, 1 березня техногігант Apple припинив продаж своєї техніки в офіційному онлайн-магазині у Росії.