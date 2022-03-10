Нові обмеження в Росії: користувачі зможуть завантажити в Google Play тільки безкоштовні програми

На території Росії компанія Google запровадила нові обмеження для користувачів. Тепер для них усі платні програми недоступні.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Черговий крок на шляху до повного блокування Google Play. Google обмежує роботу Google Play у Росії — завантажити можна буде лише безкоштовні програми", — резюмував міністр.

Він додав, що відеохостинг YouTube відключив монетизацію для користувачів на території РФ. Введені обмеження поширюються на передплати YouTube Premium та Music Premium, а також на функції спонсування, суперстікерів та суперчата.

Росія поступово закривається від світових соціальних платформ. Раніше Роскомнагляд ухвалив рішення повністю заблокувати Facebook у Росії. У відомстві заявили, що це рішення стало заходом у відповідь на “дискримінацію” російських ЗМІ з боку інших країн.

Також згідно з моніторингом GlobalCheck Twitter перестав відкриватися в Росії.

Тим часом YouTube заблокував доступ до каналів низки російських державних ЗМІ, зокрема "Першого каналу", "Росії 24", "Росії 1", РІА Новини, телеканалу Міністерства оборони "Зірка", а також медіагрупи РБК.