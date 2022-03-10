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Новые ограничения в России: пользователи смогут скачать в Google Play только бесплатные программы
На территории России компания Google ввела новые ограничения для пользователей. Теперь для них все платные приложения недоступны.
Об этом 10 марта сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
"Очередной шаг на пути к полной блокировке Google Play. Google ограничивает работу Google Play в России – скачать можно будет только бесплатные приложения", — резюмировал министр.
Он добавил, что видеохостинг YouTube уже отключил монетизацию для пользователей на территории РФ. Введенные ограничения распространяются на подписки YouTube Premium и Music Premium, а также на функции спонсорства, суперстикеров и суперчата.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Россия постепенно закрывается от мировых социальных платформ. Ранее Роскомнадзор принял решение полностью заблокировать Facebook в России. В ведомстве заявили, что это решение стало ответной мерой на “дискриминацию” российских СМИ со стороны других стран.
Также согласно мониторингу GlobalCheck Twitter перестал открываться в России.
Тем временем YouTube заблокировал доступ в Украине к каналам ряда российских государственных СМИ, в частности "Первого канала", "России 24", "России 1", РИА Новости, телеканала Министерства обороны "Звезда", а также медиагруппы РБК.