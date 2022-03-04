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Intel і AMD припиняють постачання своїх товарів до Росії та Білорусі
Технологічні компанії Intel та AMD призупиняють постачання своєї продукції до Російської Федерації та Республіки Білорусь.
Так, згідно з повідомленням на сайті Intel, компанія засуджує вторгнення Росії до України.
“Ми призупинили всі поставки клієнтам як у РФ, так і Білорусі. Ми працюємо над тим, щоб підтримати всіх наших співробітників у цій складній ситуації, особливо тих, хто має тісні зв'язки із цим регіоном", – йдеться у повідомленні.
У компанії підкреслили, що Intel дотримується всіх актуальних експортних правил та санкцій у країнах її присутності, включаючи нові санкції, введені OFAC (Управлінням з контролю за іноземними активами міністерства фінансів США), та правила, введені BIS (Бюро промисловості та безпеки міністерства торгівлі США). .Підписуйтеся на наш YouTube канал
На сьогоднішній день, за даними аналітичної системи "СПАРК-Інтерфакс", власне в Intel Technologies (російська "дочка" Intel) працює близько 60 людей. Виторг компанії за 2020 рік склав 1 млрд рублів, чистий прибуток - 67 млн рублів.
У той самий час більшість продукції Intel продається не через російську "дочку", а в складі комп'ютерної техніки різних виробників.
Як повідомляє VideoCardz, заборона стосується не лише процесорів. Аналогічну заяву зробила компанія AMD.
“У зв'язку з санкціями, накладеними на Росію Сполученими Штатами та іншими країнами, в даний час AMD призупиняє продаж та розповсюдження нашої продукції в Росії та Білорусі. Це всі продукти AMD та продукти на базі наших рішень (ПК та інші товари) у Росії та Білорусі”, – розповів представник AMD.
Таким чином, в Росію та Білорусь припиняються й постачання відеокарт AMD. Але якщо 3D-карти AMD ще можна купити, то відеокарти Intel Arc Alchemist, дебют яких очікується до кінця березня, у двох країнах і зовсім не з'являться доти, доки не буде знято санкції.
Крім того, технології обох компаній застосовують у багатьох суміжних областях. Наприклад, в основі ігрових консолей Sony PlayStation 5 та Xbox Series S/X лежать APU AMD.
Нагадаємо, 1 березня техногігант Apple припинив продаж своєї техніки в офіційному онлайн-магазині у Росії. Те саме зробила компанія Nike.
Раніше стало відомо, що через вторгнення РФ в Україну фінтех-сервіс Wise перестав виконувати грошові перекази до Росії.