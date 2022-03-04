Intel і AMD припиняють постачання своїх товарів до Росії та Білорусі

Технологічні компанії Intel та AMD призупиняють постачання своєї продукції до Російської Федерації та Республіки Білорусь.

Так, згідно з повідомленням на сайті Intel, компанія засуджує вторгнення Росії до України.

“Ми призупинили всі поставки клієнтам як у РФ, так і Білорусі. Ми працюємо над тим, щоб підтримати всіх наших співробітників у цій складній ситуації, особливо тих, хто має тісні зв'язки із цим регіоном", – йдеться у повідомленні.

У компанії підкреслили, що Intel дотримується всіх актуальних експортних правил та санкцій у країнах її присутності, включаючи нові санкції, введені OFAC (Управлінням з контролю за іноземними активами міністерства фінансів США), та правила, введені BIS (Бюро промисловості та безпеки міністерства торгівлі США). .

На сьогоднішній день, за даними аналітичної системи "СПАРК-Інтерфакс", власне в Intel Technologies (російська "дочка" Intel) працює близько 60 людей. Виторг компанії за 2020 рік склав 1 млрд рублів, чистий прибуток - 67 млн рублів.

У той самий час більшість продукції Intel продається не через російську "дочку", а в складі комп'ютерної техніки різних виробників.

Як повідомляє VideoCardz, заборона стосується не лише процесорів. Аналогічну заяву зробила компанія AMD.

“У зв'язку з санкціями, накладеними на Росію Сполученими Штатами та іншими країнами, в даний час AMD призупиняє продаж та розповсюдження нашої продукції в Росії та Білорусі. Це всі продукти AMD та продукти на базі наших рішень (ПК та інші товари) у Росії та Білорусі”, – розповів представник AMD.

Таким чином, в Росію та Білорусь припиняються й постачання відеокарт AMD. Але якщо 3D-карти AMD ще можна купити, то відеокарти Intel Arc Alchemist, дебют яких очікується до кінця березня, у двох країнах і зовсім не з'являться доти, доки не буде знято санкції.

Крім того, технології обох компаній застосовують у багатьох суміжних областях. Наприклад, в основі ігрових консолей Sony PlayStation 5 та Xbox Series S/X лежать APU AMD.

Нагадаємо, 1 березня техногігант Apple припинив продаж своєї техніки в офіційному онлайн-магазині у Росії. Те саме зробила компанія Nike.

Раніше стало відомо, що через вторгнення РФ в Україну фінтех-сервіс Wise перестав виконувати грошові перекази до Росії.