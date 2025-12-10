Intel домоглася зменшення штрафу ЄС майже на 140 млн євро

Суд Європейського Союзу зменшив антимонопольний штраф для компанії Intel до 237,1 мільйона євро, майже на 140 мільйонів менше за попередню суму. Суд підтвердив зловживання компанією домінуючого становища на ринку комп’ютерних чіпів, але визнав, що зменшена сума штрафу більш адекватно відображає тяжкість порушення.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Вloomberg.

Водночас суд постановив, що штраф у розмірі 237,1 мільйона євро більш адекватно відображає тяжкість та тривалість порушення, порівняно з попередньою сумою 376,36 мільйона євро.

У 2023 році штраф уже був значно знижений після скасування первісного штрафу у 1,06 мільярда євро.

Єврокомісія встановила менший штраф за "раніше встановлене зловживання домінуючим становищем на ринку комп’ютерних чипів", визнавши, що Intel вдавалася до антиконкурентних практик, спрямованих на усунення конкурентів із ринку, що порушує антимонопольні правила ЄС.

Таким чином, компанія отримала часткову перемогу, адже фінансовий тягар зменшено, але порушення її діяльності на ринку залишаються підтвердженими.

Нагадаємо, яонський конгломерат SoftBank вирішив інвестувати $2 млрд у розвиток Intel, що знаходиться у важкому становищі. На тлі цієї новини акції Intel зросли на 6% на розширених торгах.