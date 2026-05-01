Співвласник АТБ Буткевич відреагував на згадку про нього на "плівках Міндіча": що заявляє

Співвласник АТБ Геннадій Буткевич заперечує свій зв’язок з бізнесменом Тімуром Міндічем та заявив, що не має стосунку до внесення застави за ексвіцепрем'єра Олексія Чернишова.

Як пише Delo.ua, офіційна заява Буткевича оприлюднена на сайті BGV Group.

Буткевич на "плівках Міндіча"

Напередодні "Українська правда" опублікувала нові розшифровки розмов бізнесмена Тімура Міндіча, який фігурує у справі НАБУ "Мідас".

Міндіч і колишній радник президента Сергій Шефір обговорюють, де взяти гроші на заставу за ексвіцепрем’єра Олексія Чернишова, якого підозрюють у зловживанні службовим становищем і одержанні хабаря.

У червні 2025 року ВАКС визначив йому заставу в 120 млн грн.

Шефір говорить, що зустрічатиметься із Буткевичем, натякаючи, що він може стати одним з донорів.

Не має стосунку до внесення застави

Буткевич натомість заявив, що до нього ніхто не звертався з проханням внести заставу, і що він не перераховував грошей.

"Категорично та однозначно заявляю: до мене особисто ніхто не звертався із будь-якими запитами чи проханнями щодо внесення застави за Олексія Чернишова. Я не здійснював внесення жодної частини застави — ні офіційно, ні в будь-який інший спосіб", - наголосив співвласник АТБ.

Він додав, що будь-які твердження, припущення чи інтерпретації про його фінансову або іншу причетність до цього процесу не відповідають дійсності.

До чого Чернишов до справи Міндіча

14 листопада НАБУ та САП вручили колишньому віцепрем’єр-міністру – міністру національної єдності Олексію Чернишову клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

19 листопада ВАКС призначив запобіжний захід для ексміністра національної єдності Олексія Чернишова — тримання під вартою до 16 січня 2026 року з можливістю вийти під заставу у 51 мільйон гривень.

Чернишову інкримінують незаконне збагачення у справі про розкрадання в "Енергоатомі". Детективи задокументували передачу йому та його довіреній особі понад 1,2 мільйона доларів та майже 100 тисяч євро готівкою. Йому загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі й заборона обіймати посади до трьох років у разі визнання винним.

Сам колишній віцепремʼєр Олексій Чернишов заперечує, що причетний до ймовірних розкрадань в "Енергоатомі". Він також заявив, що "не впізнає себе" на так званих "плівках Міндіча" під псевдонімом "Че Гевара", хоча й визнав, що голос схожий на його.