Корупція в Мінрегіоні: НАБУ і САП завершили слідство у справі колишнього віцепрем’єр-міністра Чернишова

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ )та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) завершили досудове розслідування у справі щодо колишнього віцепрем’єр-міністра України та ще п’ятьох осіб. Їх підозрюють у зловживанні службовим становищем та одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба НАБУ.

Національне антикорупційне бюро не розкриває ім'я про кого йдеться, однак за даними ЗМІ, ймовірно йдеться про колишнього віцепрем’єр-міністра Олексія Чернишова, який проходить підозрюваним у зловживанні службовим становищем та участі у корупційній схемі з будівництвом.

Деталі розслідування

За даними НАБУ, один зі столичних забудовників розробив схему незаконного одержання земельної ділянки у Києві під зведення житлового комплексу. Для цього звернувся до очільника Мінрегіону, який спільно з держсекретарем відомства, радником міністра та директоркою держпідприємства створив умови для передачі ділянки цьому підприємству. Воно ж у незаконний спосіб уклало з "потрібною" будівельною компанією інвестиційні договори.

Далі, за цими документами забудовник мав отримати державну ділянку під забудову, а натомість передати частину квартир державі. Кількість житла прямо залежала від вартості землі. Щоб мінімізувати частку держави, ділянку та будівлі на ній оцінили майже вп’ятеро дешевше за реальну ціну.

Різниця між фіктивною оцінкою та ринковою вартістю склала понад 1 млрд грн. Саме стільки нерухомості недоотримала б Україна, якби договори були реалізовані. Проте вчасний арешт ділянки поставив "хрест" на цих планах.

Як зазначають а НАБУ, за "лояльність" та сприяння в реалізації схеми забудовник "віддячив" міністру та його оточенню неабиякою знижкою на квартири у вже зведених житлових комплексах. З нею вартість квадратного метра становила від 1 тис. грн до 8 тис. грн при мінімальній ринковій вартості таких квартир близько 30 тис. грн за кв. м.

Таким чином міністр отримав неправомірну вигоду у вигляді знижки на загальну суму понад 14,5 млн грн. За клопотанням НАБУ і САП на більшу частину незаконно одержаних квартир накладено арешт.

У чому ще підозрюють Чернишова

14 листопада НАБУ та САП вручили Олексію Чернишову клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

19 листопада ВАКС призначив запобіжний захід для ексміністра національної єдності Олексія Чернишова — тримання під вартою до 16 січня 2026 року з можливістю вийти під заставу у 51 мільйон гривень.

Чернишову інкримінують незаконне збагачення у справі про розкрадання в "Енергоатомі". Детективи задокументували передачу йому та його довіреній особі понад 1,2 мільйона доларів та майже 100 тисяч євро готівкою. Йому загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі й заборона обіймати посади до трьох років у разі визнання винним.

Сам колишній віцепремʼєр Олексій Чернишов заперечує, що причетний до ймовірних розкрадань в "Енергоатомі". Він також заявив, що "не впізнає себе" на так званих "плівках Міндіча", хоча й визнав, що голос схожий на його. Про це він заявив перед початком засідання 17 листопада.

1 грудня Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду не скасувала запобіжний захід, обраний колишньому віцепрем’єр-міністру – міністру національної єдності Олексію Чернишову, який є підозрюваним у справі розкрадання в "Енергоатомі". ВАКС залишив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 16 січня 2026 року з можливістю вийти під заставу у 51 мільйон гривень. Підозрюваному лише дозволили повернути український паспорт. Закордонний паспорт має залишитись під арештом держави.