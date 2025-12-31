- Категория
Коррупция в Минрегионе: НАБУ и САП завершили следствие по делу бывшего вице-премьер-министра Чернышова
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) завершили досудебное расследование по делу в отношении бывшего вице-премьер-министра Украины и еще пятерых человек. Их подозревают в злоупотреблении служебным положением и извлечении неправомерной выгоды в особо крупном размере.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба НАБУ.
Национальное антикоррупционное бюро не раскрывает имя о ком идет речь, однако, по данным СМИ, вероятно речь идет о бывшем вице-премьер-министре Алексее Чернышове, который проходит подозреваемым в злоупотреблении служебным положением и участии в коррупционной схеме со строительством.
Подробности расследования
По данным НАБУ, один из столичных застройщиков разработал схему незаконного получения земельного участка в Киеве под строительство жилого комплекса. Для этого обратился к главе Минрегиона, который совместно с госсекретарем ведомства, советником министра и директором госпредприятия создал условия для передачи участка этому предприятию. Оно же незаконным способом заключило с "нужной" строительной компанией инвестиционные договоры.
Далее, по этим документам застройщик должен получить государственный участок под застройку, а передать часть квартир государству. Количество жилья напрямую зависело от стоимости земли. Чтобы минимизировать долю государства, участок и здания на нем оценили почти в пять раз дешевле реальной цены.
Разница между фиктивной оценкой и рыночной стоимостью составила более 1 млрд. грн. Именно столько недвижимости недополучила Украина, если бы договоры были реализованы. Однако своевременный арест участка поставил "крест" на этих планах.
Как отмечают НАБУ, за "лояльность" и содействие в реализации схемы застройщик "отблагодарил" министру и его окружению изрядной скидкой на квартиры в уже возведенных жилых комплексах. С ней стоимость квадратного метра составляла от 1 тыс. грн до 8 тыс. грн при минимальной рыночной стоимости таких квартир около 30 тыс. грн за кв. м.
Таким образом, министр получил неправомерную выгоду в виде скидки на общую сумму более 14,5 млн грн. По ходатайству НАБУ и САП на большую часть незаконно полученных квартир наложен арест.
В чем еще подозревают Чернышова
14 ноября НАБУ и САП вручили Алексею Чернышову ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
19 ноября ВАКС назначил меру пресечения для эксминистра национального единства Алексея Чернышова — содержание под стражей до 16 января 2026 года с возможностью выйти под залог в 51 миллион гривен.
Чернышову инкриминируют незаконное обогащение по делу о хищении в "Энергоатоме". Детективы задокументировали передачу ему и его доверенному лицу более 1,2 миллиона долларов и почти 100 тысяч евро наличными. Ему грозит от 5 до 10 лет лишения свободы и запрет занимать должности до трех лет в случае признания виновным.
Сам бывший вице-премьер Алексей Чернышов отрицает, что причастен к вероятным хищениям в "Энергоатоме". Он также заявил, что "не узнает себя" на так называемых "пленках Миндича", хотя и признал, что голос похож на него. Об этом он заявил перед началом заседания 17 ноября.
1 декабря Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда не отменила меру пресечения, избранную бывшему вице-премьер-министру – министру национального единства Алексею Чернышову, подозреваемому в деле хищения в "Энергоатоме". ВАКС оставил меру пресечения в виде содержания под стражей до 16 января 2026 года с возможностью выйти под залог в 51 миллион гривен. Подозреваемому только разрешил и вернуть украинский паспорт. Загранпаспорт должен остаться под арестом государства.