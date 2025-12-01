Суд не отменил меру пресечения эксминистру Чернышову, но вернул украинский паспорт

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) не отменила меру пресечения, избранную эксминистру Алексею Чернышову, которая подозревается в деле хищения в "Энергоатоме". Его апелляционная жалоба была частично оставлена без удовлетворения.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует "Суспільне".

Сообщается, что ВАКС покинул меру пресечения в виде содержания под стражей до 16 января 2026 года с возможностью выйти под залог в 51 миллион гривен.

19 ноября два физических лица внесли нужную сумму – 30 миллионов гривен и 21 миллион 600 тысяч гривен соответственно. Таким образом, уже вечером того же дня Чернышев мог выйти из СИЗО.

АП ВАКС только разрешила вернуть подозреваемому украинский паспорт. Загранпаспорт должен остаться под арестом государства.

Защита Чернышова во время слушания отмечала, что установленный судом размер залога в 213 раз превышает задекларированные доходы эксминистра.

В то же время, прокурор призвала суд отклонить апелляционные жалобы, назвав подозрение вполне обоснованным.

Напомним, 24 ноября защита Чернышова подала в Апелляционную палату Высшего антикоррупционного суда апелляционную жалобу на пересмотр определения ВАКС по избранию подозреваемому меры пресечения по делу о незаконном обогащении.

Дело Чернышева

14 ноября НАБУ и САП вручили Алексею Чернышову ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

19 ноября ВАКС назначил меру пресечения для эксминистра национального единства Алексея Чернышова – содержание под стражей до 16 января 2026 года с возможностью выйти под залог в 51 миллион гривен.

Чернышову инкриминируют незаконное обогащение по делу о хищении в "Энергоатоме". Детективы задокументировали передачу ему и его доверенному лицу более 1,2 миллиона долларов и почти 100 тысяч евро наличными. Ему грозит от 5 до 10 лет лишения свободы и запрет занимать должности до трех лет в случае признания виновным.

Сам бывший вице-премьер Алексей Чернышов отрицает, что причастен к вероятным хищениям в "Энергоатоме". Он также заявил, что "не узнает себя" на так называемых "пленках Миндича", хотя и признал, что голос похож на него. Об этом он заявил перед началом заседания 17 ноября.