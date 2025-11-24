Дело о незаконном обогащении: Алексей Чернышев обжаловал меру пресечения ВАКС

Бывший вице-премьер-министр Украины Алексей Чернышов, подозреваемый по делу о незаконном обогащении, обжаловал решение Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) относительно меры пресечения.

Как пишет Delo . ua , об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на информацию "Судебной власти".

Отмечается, что защита Чернышева подала 24 ноября в Апелляционную палату Высшего антикоррупционного суда апелляционную жалобу на пересмотр постановления ВАКС по избранию подозреваемого меры пресечения по делу о незаконном обогащении №991/11821/25. Что именно требует защита, пока не известно. Иск находится в статусе "назначен состав суда".

Арест Чернышева

14 ноября НАБУ и САП вручили Алексею Чернышеву ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

19 ноября ВАКС назначил меру пресечения для эксминистра национального единства Алексея Чернышева — содержание под стражей до 16 января 2026 года с возможностью выйти под залог в 51 миллион гривен.

Чернышеву инкриминируют незаконное обогащение по делу о хищении в "Энергоатоме". Детективы задокументировали передачу ему и его доверенному лицу более 1,2 миллиона долларов и почти 100 тысяч евро наличными. Ему грозит от 5 до 10 лет лишения свободы и запрет занимать должности до трех лет в случае признания виновным.

Сам бывший вице-премьер Алексей Чернышев отрицает, что причастен к вероятным хищениям в "Энергоатоме". Он также заявил, что "не узнает себя" на так называемых "пленках Миндича", хотя и признал, что голос похож на него. Об этом он заявил перед началом заседания 17 ноября.

1 9 ноября за Чернышева внесли залог в размере 51 миллиона гривен.

20 ноября супруга бывшего вицепремьера – министра национального единства Украины Алексея Чернышева, Светлана Чернышева, обратилась в Печерский районный суд Киева с иском о разделе имущества супругов .