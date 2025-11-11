Коррупция в энергетике: НАБУ и САП задокументировали передачу средств Чернышову, ему объявили о подозрении

НАБУ и САП задокументировали передачу более 1,3 млн долларов и евро бывшему вице-премьеру Украины, которого во внутреннем общении называли "Че Гевара".

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Об операции "Че Гевара"

По результатам расследования установлено, что участники преступной организации обналичивали его на общую сумму 1,2 млн долларов США и почти 100 тыс. евро - непосредственно в офисе или в медицинской клинике, принадлежавшей одному из участников организации.

Позже последнюю сумму, 500 тыс. долларов, передали уже его жене, после того как сам бывший вице-премьер стал подозреваемым в расследуемых НАБУ и САП коррупционных преступлениях.

Как сообщает Центр противодействия коррупции, фигуранты дела прибегали к конспиративным мерам и использовали псевдонимы для сокрытия своей деятельности. В частности, бизнесмену Тимуру Миндичу дали прозвище "Карлсон", а Цукерману - "Шеф".

Для дополнительной конспирации Цукерман также придумывал псевдонимы для политиков, якобы пользовавшихся услугами по отмыванию средств: министра энергетики Галущенко называли Сигизмунд или Профессор, а министра национального единства - Че Гевара.

Вицепремьер-министром – министром национального единства до недавнего времени был Алексей Чернышев, который также находится под подозрением НАБУ.

Обновлено в 18:40. Бывшему вице-премьер-министру сообщили о подозрении в незаконном обогащении, сообщили в бюро.

О коррупции в "Энергоатоме"

10 ноября НАБУ объявило о разоблачение коррупционной схемы в "Энергоатоме", в которую входили действующие и бывшие чиновники энергетической сферы. Злоумышленники извлекали неправомерную выгоду от контрагентов компании в размере 10–15% от стоимости контрактов, применяя схему "шлагбаум" для контроля платежей и статуса поставщиков.

Кроме того, НАБУ разоблачило схему "Легализация", в которой киевский офис, связанный с семьей бывшего депутата и сенатора РФ Андрея Деркача, "отмывавшего" средства через сеть компаний-нерезидентов. В офисе вели "черную бухгалтерию", учет средств и выдавали наличные деньги за пределами Украины. За услуги брали процент от сделок, а через схему прошло около 100 млн долларов.

К реализации схемы были привлечены бывший заместитель руководителя Фонда госимущества, ставший советником министра энергетики, и бывший правоохранитель - исполнительный директор по физической защите АО "Энергоатом". Правоохранители установили, что фактическое управление стратегическим предприятием с годовым доходом более 200 млрд. грн. осуществлялось посторонними лицами без формальных полномочий.

Спецоперация по документированию деятельности преступной организации продолжалась более 15 месяцев – с лета 2024 года. За это время получены тысячи часов аудиозаписей , теперь дается оценка действиям всех участников этих материалов. К финальному этапу операции привлечен весь личный состав Национального бюро. Проведено более 70 обысков в Киеве и других регионах, изъят значительный массив документов и наличных средств.

Как пишет Центр противодействия коррупции, подозрения получили:

бизнесмен из окружения президента Тимур Миндич;

экссоветник министра энергетики Игорь Миронюк;

исполнительный директор по безопасности "Энергоатома" Дмитрий Басов;

четверо "работников" бекофиса по легализации средств.

О том, что обыски прошли у министра юстиции и эксминистра энергетики Германа Галущенко, ранее сообщал ряд СМИ и нардепов, однако официального подтверждения не было. Однако 11 ноября Министерство юстиции Украины подтвердило, что с участием Галущенко были проведены следственные действия в рамках уголовного производства по коррупции в энергетике.

На фоне новостей президент Владимир Зеленский отметил необходимость прозрачности в "Энергоатоме" и неотвратимости наказания за коррупционные схемы в энергетике.