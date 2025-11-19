За бывшего вице-премьера Чернышева внесен залог в 51 млн грн: он сможет покинуть СИЗО

При бывшем вице-премьере – министре национального единства Украины Алексее Чернышеве внесли залог размером в 51 миллион гривен. В ближайшее время он должен выйти из СИЗО.

Как пишет Delo.ua, об этом Общественному сообщил адвокат Алексея Чернышева Александр Тананакин.

Сообщается, что адвокат отказался назвать тех, кто внес залог за эксминистра.

Также по словам адвоката, Чернышев еще не определился будет ли обжаловать решение ВАКС по мере пресечения.

"У нас еще есть четыре дня для того, чтобы определиться с дальнейшими действиями", - сообщил адвокат. Подозреваемые могут обжаловать решение ВАКС относительно меры пресечения в течение пяти дней после вынесения решения судом.

По данным журналиста Михаила Ткача, залог за Чернышева внесли Андрей Процик и Ирина Федорович – 30 миллионов гривен и 21 миллион 600 тысяч гривен соответственно.

Арест Чернышева

19 ноября ВАКС назначил меру пресечения для эксминистра национального единства Алексея Чернышева — содержание под стражей до 16 января 2026 года с возможностью выйти под залог в 51 миллион гривен.

Чернышеву инкриминируют незаконное обогащение по делу о хищении в "Энергоатоме". Детективы задокументировали передачу ему и его доверенному лицу более 1,2 миллиона долларов и почти 100 тысяч евро наличными. Ему грозит от 5 до 10 лет лишения свободы и запрет занимать должности до трех лет в случае признания виновным.

На записях, опубликованных НАБУ по делу "Энергоатома", Чернышев может фигурировать под псевдонимом "Че Гевара".

Сам бывший вице-премьер Алексей Чернышев отрицает, что причастен к вероятным хищениям в "Энергоатоме". Он также заявил, что "не узнает себя" на так называемых "пленках Миндича", хотя и признал, что голос похож на него. Об этом он заявил перед началом заседания 17 ноября.

Напомним, 14 ноября НАБУ и САП вручили Алексею Чернышеву ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.