Чернышеву суд продлил действие процессуальных обязанностей на два месяца

Высший антикоррупционный суд на два месяца продлил действие процессуальных обязанностей, возложенных на Алексея Чернышева по делу о злоупотреблении служебным положением и извлечении неправомерной выгоды, когда он возглавлял Минрегион.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Общественное.

Прокурор в своем выступлении подчеркнул, что существует угроза влияния Чернышева на свидетелей и экспертов. Также он отметил, что благодаря своим должностным и личным связям Чернышев может уклоняться от суда.

"У него имеющийся паспорт, за время военного положения он выезжал 10 раз. У него есть связи связанные с должностью и личные, он сможет уклоняться от суда. Его мама живет во Франции, сын учится в Швейцарии. Также, в прошлом году он указал неверное место жительства в декларации, он указал, что живет в квартире на Печерске. В ходе следствия выяснилось, что он проживает в пригороде Киева, в доме площадью более 1000 кв. м", - отметил прокурор ВАКС.

Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры поддержала позицию по неуместности смягчения меры пресечения. Действие процессуальных обязанностей, по ее словам, следует продолжить, в частности, чтобы Чернышев и дальше прибывал по требованию следователя и судьи, сообщал об изменении места своего проживания, не отлучался за пределы Украины и не общался со сторонами по делу.

Адвокаты в свою очередь заявили, что Чернышев не будет общаться со сторонами по делу.

Сам Чернышев заявил, что не против продления срока действия процессуальных обязанностей.

"На этом этапе я не против продления обязанностей. Скрытые автомобили, это бред. Относительно командировок они официальны и согласованы, не надо делать запросы в другие страны и позорить нас. Я принимаю продление обязанностей, чтобы исследовали. Я не против", — сказал он.

Дело Чернышева

23 июня НАБУ и САП сообщили Чернышеву, ранее занимавшему должность министра развития общин и территорий Украины, о подозрении в злоупотреблении служебным положением и получении неправомерной выгоды в особо крупном размере для себя и третьих лиц.

Подозрение касается периода, когда он являлся министром развития общин. Тогда он, как считает следствие, помог застройщику незаконно получить землю в Киеве, за что получил взятку на сумму свыше 14,5 миллиона гривен.

27 июня суд избрал Чернышеву меру пресечения : залог более чем в 120 миллионов гривен и наложил ряд ограничений, в частности запрет на пересечение границы Украины. По решению суда, чиновник в течение двух месяцев обязан прибывать по требованию, не покидать пределы Украины, воздержаться от общения со свидетелями и подозреваемыми, а также сообщать об изменении места жительства или работы.

1 июля Чернышев перед рассмотрением об отстранении от должности подал апелляцию против залога в 120 млн. грн.

2 июля за Алексея Чернышева внесли залог в 120 млн. грн. В Высшем антикоррупционном суде подтвердили, что внесение средств в полном объеме состоялось в соответствии с решением суда.