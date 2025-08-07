Запланована подія 2

Суд отказался уменьшить 120-миллионный залог для Чернышова

Алексей Чернышев, растения
Залог Алексею Чернышеву оставили без изменений. Фото: facebook.com/oleksiy.chernyshov

7 августа 2025 года Апелляционная палата ВАКС оставила без изменений меру пресечения, примененную к бывшему вице-премьер-министру, министру развития общин и территориям Украины Алексею Чернышову. Залог оставили на уровне 120 млн грн.

Об этом информирует Delo . ua со ссылкой на пресс-службу Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Кроме залога на Чернышева до 27 августа 2025 года возложен ряд процессуальных обязанностей, среди которых:

  • прибывать по каждому требованию к детективу, прокурору или суду;
  • сообщать следователю, прокурору или суду об изменении своего места жительства и/или места работы;
  • не отлучаться с территории Украины без разрешения следователя, прокурора или суда;
  • воздерживаться от общения с другими подозреваемыми и свидетелями.

Дело Чернышова

23 июня НАБУ и САП сообщили Чернышову, ранее занимавшему должность министра развития общин и территорий Украины, о подозрении в злоупотреблении служебным положением и получении неправомерной выгоды в особо крупном размере для себя и третьих лиц.

Подозрение касается периода, когда он являлся министром развития общин. Тогда он, как считает следствие, помог застройщику незаконно получить землю в Киеве, за что получил взятку на сумму свыше 14,5 миллиона гривен.

27 июня суд избрал Чернышову меру пресечения: залог более чем в 120 миллионов гривен и наложил ряд ограничений, в частности запрет на пересечение границы Украины. По решению суда, чиновник в течение двух месяцев обязан прибывать по требованию, не покидать пределы Украины, воздержаться от общения со свидетелями и подозреваемыми, а также сообщать об изменении места жительства или работы.

1 июля Чернышов перед рассмотрением об отстранении от должности подал апелляцию против залога в 120 млн грн. 

2 июля за Алексея Чернышова внесли залог в 120 млн грн. В Высшем антикоррупционном суде подтвердили, что внесение средств в полном объеме состоялось в соответствии с решением суда.

Автор:
Татьяна Ковальчук