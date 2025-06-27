120 млн грн залога: суд избрал вице-премьеру Чернышеву меру пресечения

27 июня суд избрал вице-премьер-министр Украины Алексею Чернышеву меру пресечения — залог более чем в 120 миллионов гривен и наложил ряд ограничений, в частности, запрет пересечения границы Украины.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию "Общественное. Новости".

По решению суда, должностное лицо в течение двух месяцев обязано прибывать по требованию, не покидать пределы Украины, воздержаться от общения со свидетелями и подозреваемыми, а также сообщать об изменении места жительства или работы.

Сторона защиты имеет 5 дней для обжалования.

Известно, что НАБУ и САП направили в Высший антикоррупционный суд ходатайство о применении к действующему вице-премьер-министру Украины Алексею Чернышеву, ранее занимавшему должность министра развития общин и территорий Украины, меру пресечения в виде залога в размере 120 млн грн.

Коррупция в Минрегионе

Напомним, 13 июня САП и НАБУ заявили, что разоблачили коррупционную сделку в Минрегионе в строительной сфере с участием топ-чиновников, которая могла привести к причинению государству ущерба более чем на 1 млрд грн. Среди подозреваемых – член правления НАК "Нафтогаз Украины" и директор по коммерческим вопросам АО "Укргаздобыча".

13 июня 2025 года ВАКС по ходатайству Специализированной антикоррупционной прокуратуры заключил под стражу бывшего советника министра развития общин и территорий с возможностью внесения залога в размере 25 миллионов гривен.

По информации Центра противодействия коррупции, речь идет о Максиме Горбатюке.

20 июня суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 100 млн грн для столичного застройщика Сергея Копистырю, который по версии следствия обращался в 2021 году к тогдашнему министру развития общин и территорий Украины, Чернышеву, чтобы незаконно получить землю в Киеве для строительства жилья.