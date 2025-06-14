Коррупция в Минрегионе: Горбатюка заключили под стражу с альтернативным залогом в 25 млн грн

13 июня 2025 г. Высший антикоррупционный суд по ходатайству Специализированной антикоррупционной прокуратуры взял под стражу бывшего советника министра развития общин и территорий с возможностью внесения залога в размере 25 миллионов гривен.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на САП.

По версии следствия, застройщик и его доверенное лицо организовали преступную схему для завладения земельным участком в Киеве под строительство жилищного комплекса.

Разница между реальной стоимостью земли и задекларированной могла привести к потерям для государства более чем на 1 миллиард гривен. Кроме того, чиновники получили от организаторов схемы квартиры со скидкой – за 1–8 тыс. грн за квадратный метр при рыночной стоимости около 30 тыс. грн. грн. Общий объем неправомерной выгоды составил 16,8 млн грн.

По этому делу уже сообщено о подозрении пяти лицам: бывшему госсекретарю Минрегиона, экссоветнику министра, бывшему директору госпредприятия, застройщику и его доверенному лицу.

По информации Центр противодействия коррупции, говорится о Максиме Горбатюке. Кроме него подозрение в покушении на злоупотребление служебным положением получили:

бывший государственный секретарь Минрегиона Василий Володин (член правления НАК "Нефтегаз Украины");

бывший директор госпредприятия Алла Сушон;

застройщик Сергей Копистира;

его доверенное лицо Олег Татаренко.

Добавим, что Горбатюк был задержан во Львовской области, недалеко от границы с Польшей.

В прессслужбе "Нафтогаза", в группу компаний которого входит и "Укргаздобыча", отметили, что следственные действия в отношении Горбатюка, который является членом правления НАК "Нафтогаз Украины" и директором по коммерческим вопросам "Укргаздобычи", не связаны с их работой в группе "Нафтогаз". Расследование НАБУ касается исключительно их предыдущей деятельности и не имеет отношения к текущей работе компании.