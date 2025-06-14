Горбатюка взяли під варту з альтернативною заставою в 25 млн грн

13 червня 2025 року Вищий антикорупційний суд за клопотанням Спеціалізованої антикорупційної прокуратури взяв під варту колишнього радника міністра розвитку громад та територій із можливістю внесення застави у розмірі 25 мільйонів гривень.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на САП.

За версією слідства, забудовник і його довірена особа організували злочинну схему для заволодіння земельною ділянкою у Києві під будівництво житлового комплексу. Для цього вони залучили керівництво Мінрегіону та посадовців державного підприємства, які погодили занижену оцінку землі, щоби зменшити обсяг квартир, які забудовник мав передати державі.

Різниця між реальною вартістю землі та задекларованою могла призвести до втрат для держави на понад 1 мільярд гривень. Крім того, посадовці отримали від організаторів схеми квартири зі знижкою — за 1–8 тис. грн за квадратний метр при ринковій вартості близько 30 тис. грн. Загальний обсяг неправомірної вигоди сягнув 16,8 млн грн.

У цій справі вже повідомлено про підозру п’ятьом особам: колишньому держсекретарю Мінрегіону, ексраднику міністра, колишній директорці держпідприємства, забудовнику та його довіреній особі.

За інформацією Центр протидії корупції, йдеться про Максима Горбатюка. Окрім нього підозру в замаху на зловживання службовим становищем, одержали:

колишній державний секретар Мінрегіону Василь Володін (член правління НАК "Нафтогаз України");

колишня директорка держпідприємства Алла Сушон;

забудовник Сергій Копистира;

його довірена особа Олег Татаренко.

Додамо, що Горбатюка затримали у Львівській області, неподалік від кордону з Польщею.

У пресслужбі "Нафтогазу", до групи компаній якого входить і "Укргазвидобування" зауважили, що слідчі дії щодо Горбатюка, який є членом правління НАК "Нафтогаз України" та директором з комерційних питань "Укргазвидобування" не пов’язані з їхньою роботою у групі "Нафтогаз". Розслідування НАБУ стосується виключно їхньої попередньої діяльності і не має відношення до поточної роботи в компанії.