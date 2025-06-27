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120 млн грн застави: суд обрав віцепрем'єру Чернишову запобіжний захід

Олексій Чернишов
Віцепрем’єр-міністр, міністр національної єдності Олексій Чернишов. Фото: facebook.com/oleksiy.chernyshov

27 червня суд обрав віцепрем'єр-міністр України Олексію Чернишову запобіжний захід— заставу у понад 120 мільйонів гривень та наклав низку обмежень, зокрема заборону перетину кордону України.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію "Суспільне. Новини".

За рішення суду, високопосадовець впродовж двох місяців зобов’язаний прибувати на вимогу, не залишати межі України, утриматися від спілкування зі свідками та підозрюваними, а також повідомляти про зміну місця проживання чи роботи.

Сторона захисту має 5 днів на оскарження.

Відомо, що НАБУ і САП скерували до Вищого антикорупційного суду клопотання про застосування до чинного віцепрем’єр-міністра України Олексія Чернишова, який раніше обіймав посаду міністра розвитку громад та територій України, запобіжного заходу у вигляді застави в розмірі 120 млн грн.

Корупція в Мінрегіоні

Нагадаємо, 13 червня САП і НАБУ заявили, що викрили корупційну оборудку в Мінрегіоні в будівельній сфері за участю топпосадовців, яка могла призвести до заподіяння державі збитків на понад 1 млрд грн. Серед підозрюваних – член правління НАК "Нафтогаз України" та директор з комерційних питань АТ "Укргазвидобування".

13 червня 2025 року ВАКС за клопотанням Спеціалізованої антикорупційної прокуратури взяв під варту колишнього радника міністра розвитку громад та територій із можливістю внесення застави у розмірі 25 мільйонів гривень.

За інформацією Центр протидії корупції, йдеться про Максима Горбатюка. 

20 червня суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави розміром 100 млн грн для столичного забудовника Сергія Копистиру, який за версією слідства звертався в 2021 році до тодішнього міністра розвитку громад та територій України, Чернишова, щоб незаконно отримати землю в Києві для будівництва житлового комплексу.

Автор:
Тетяна Ковальчук