Корупція в Мінрегіоні: столичного забудовника арештували із заставою 100 млн грн

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави розміром 100 млн грн для столичного забудовника, який є одним з організаторів злочинної схеми корупції в Мінрегіоні.

Як пише Delo.ua, про це повідомляють пресслужби Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та ВАКС.

«Слідчий суддя ВАКС частково задовольнив клопотання детектива НАБУ та застосував до столичного забудовника запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів. Як альтернативу суддя визначив йому заставу у розмірі 100 000 000 гривень», - йдеться у повідомленні ВАКС.

Зазначається, що підозрюваного взято під варту в залі суду

У разі внесення застави на підозрюваного будуть покладені відповідні процесуальні обов’язки, а саме:

прибувати за викликом до суду, прокурора та детектива;

не відлучатись з Києва та Київської області;

повідомляти про зміну місця проживання/роботи;

утримуватися від спілкування з підозрюваними та з низкою осіб, зокрема ексміністром Олексієм Чернишовим;

здати на зберігання паспорти для виїзду за кордон;

носити електронний браслет.

Про кого йдеться

Правоохоронці традиційно не називають прізвища фігуранта справи, але за інформацією Центру протидії корупції, суд взяв під варту Сергія Копистиру, заступника гендиректора ТОВ "КСМ Груп" – великого київського забудовника.

За версією слідства в листопаді 2021 року Сергій Копистира та Олег Татаренко мали умисел незаконно заволодіти ділянкою площею понад 11 га, яка належала державній агрофірмі “Квіти України” в Києві.

Вони звернулися до тодішнього міністра розвитку громад Олексія Чернишова (він наразі очолює Міністерство національної єдності), який доручив комунікацію із забудовниками своєму раднику – Максиму Горбатюку. Той організував передачу документів та координацію між сторонами, а також повідомив про схему міністра, держсекретаря міністерства Василя Володіна та директорку держпідприємства “Укркомунобслуговування” Аллу Сушон.

За узгодженим планом, міністр Чернишов підписав наказ, за яким майновий комплекс агрофірми перейшов на баланс ДП Укркомунобслуговування”. Згодом, у листопаді 2022 року, Володін, без законних підстав, дозволив укладання інвестиційної угоди між ДП Укркомунобслуговування” та компанією “Сітігазсервіс” Копистири.

Угода передбачала передачу державі частину квартир, що пропорційно вартості ділянки. Однак землю оцінили майже вп’ятеро дешевше за ринкову вартість, що могло спричинити втрати держави понад 1 млрд грн, якби не втручання НАБУ, яке наклало арешт на ділянку.

За успішну реалізацію оборудки Копистира “винагородив” топпосадовців міністерства та визначених ними осіб знижкою на квартири у вже зведених житлових комплексах. З нею вартість квадратного метра становила від 1 тис. грн до 8 тис. грн при мінімальній ринковій вартості таких квартир близько 30 тис. грн за кв. м. Загальний розмір неправомірної вигоди склав 16,8 млн грн.

Василя Володіна та Максима Горбатюка ВАКС взяв під варту, з альтернативами застави 20 і 25 млн грн. Аллі Сушон визначили заставу в розмірі 1 млн грн.

Самому Чернишову в цій справі підозру наразі не оголошували, адже він все ще не повернувся з відрядження.