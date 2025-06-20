Коррупция в Минрегионе: столичный застройщик арестован с залогом 100 млн грн

Следователь судья Высшего антикоррупционного суда избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 100 млн грн для столичного застройщика, который является одним из организаторов преступной схемы коррупции в Минрегионе.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщают прессслужбы Специализированной антикоррупционной прокуратуры и ВАКС .

Следователь судья ВАКС частично удовлетворил ходатайство детектива НАБУ и применил к столичному застройщику меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней.

Отмечается, что подозреваемый взят под стражу в зале суда

В случае внесения залога на подозреваемого будут возложены соответствующие процессуальные обязанности, а именно:

прибывать по вызову в суд, прокурора и детектива;

не отлучаться из Киева и Киевской области;

сообщать об изменении места жительства/работы;

воздерживаться от общения с подозреваемыми и рядом лиц, в частности эксминистром Алексеем Чернышевым;

сдать на хранение паспорта для выезда за границу;

носить электронный браслет.

О ком идет речь

Правоохранители традиционно не называют фамилии фигуранта дела, но, по информации Центра противодействия коррупции, суд взял под стражу Сергея Копистырю, заместителя гендиректора ООО "КСМ Групп" – крупного киевского застройщика.

По версии следствия в ноябре 2021 года Сергей Копистира и Олег Татаренко имели умысел незаконно завладеть участком площадью более 11 га, который принадлежал государственной агрофирме "Цветы Украины" в Киеве.

Они обратились к тогдашнему министру развития общин Алексею Чернышеву (он возглавляет Министерство национального единства), который поручил коммуникацию с застройщиками своему советнику – Максиму Горбатюку. Тот организовал передачу документов и координацию между сторонами, а также сообщил о схеме министра, госсекретаря министерства Василия Володина и директор госпредприятия "Укркоммунобслуживания" Аллу Сушон.

По согласованному плану, министр Чернышев подписал приказ, согласно которому имущественный комплекс агрофирмы перешел на баланс ГП Укркоммунобслуживания". Впоследствии, в ноябре 2022 года, Володин, без законных оснований, разрешил заключение инвестиционного соглашения между ГП Укркоммунобслуживания" и компанией "Сити.

Соглашение предусматривало передачу государству часть квартир, что пропорционально стоимости участка. Однако землю оценили почти в пять раз дешевле рыночной стоимости, что могло повлечь потери государства более 1 млрд грн, если бы не вмешательство НАБУ, которое наложило арест на участок.

За успешную реализацию сделки Копистира "вознаградил" топ-чиновников министерства и определенных ими скидкой на квартиры в уже построенных жилых комплексах. С ней цена квадратного метра составляла от 1 тыс. до 8 тыс. грн. грн при минимальной рыночной стоимости таких квартир около 30 тыс. грн. грн за кв. м. Общий размер неправомерной выгоды составил 16,8 млн. грн.

Василия Володина и Максима Горбатюка ВАКС взял под стражу, с альтернативами залога 20 и 25 млн грн. Алли Сушон определили залог в размере 1 млн. грн.

Самому Чернышеву по этому делу подозрение пока не объявляли, ведь он все еще не вернулся из командировки.