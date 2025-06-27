Избрание меры пресечения министру Чернышеву: прокуроры настаивают на залоге в 120 млн и отстранении от должности

НАБУ и САП направили в Высший антикоррупционный суд ходатайство о применении к действующему вице-премьер-министру Украины Алексею Чернышеву, ранее занимавшему должность министра развития общин и территорий Украины, меру пресечения в виде залога в размере 120 млн грн.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

Отмечается, что также ВАКС будут просить отстранить действующего вице-премьер-министра Украины от должности.

Кроме того, САП также требует возложения на фигуранта следующих обязанностей:

прибывать по каждому требованию к детективу, прокурору и суду;

сообщать следователю, прокурору или суду об изменении своего места жительства и места работы;

не отлучаться из населенного пункта, где он находится, без разрешения следователя, прокурора или суда;

сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти свой паспорт (паспорта) для выезда за границу;

воздерживаться от общения с другими подозреваемыми по делу и свидетелями;

носить электронное средство контроля.

Подчеркивается, что применение такой меры согласовывалось детективами НАБУ и прокурорами САП, исходя из рисков, установленных по этому делу, а также ввиду судебной практики ВАКС в аналогичных случаях.

В частности, учтены его возвращение в Украину и прибытие в НАБУ по вызову.

"В случае определения судом указанной меры пресечения подозреваемый обязан внести определенный размер залога в течение 5 дней. Если подозреваемый не исполнит обязанности, а также если будут установлены факты нарушения им условий меры пресечения, прокурор вправе обратиться с ходатайством об изменении такой меры пресечения", - заявляют в НАБУ.

Напомним, что рассмотрение ходатайства прокурора САП о применении меры пресечения в отношении Чернышева состоится 27 июня в 09:00 .

Детали дела

Ранее в медиа появилась информация, что Чернышев находится за границей на фоне коррупционного дела. В то же время в пресс-службе вице-премьера отмечали, что он находится в плановой командировке. В воскресенье, 22 июня, Алексей Чернышев вернулся в Украину.

23 июня НАБУ и САП сообщили Чернышеву о подозрении в злоупотреблении служебным положением и получении неправомерной выгоды в особо крупном размере для себя и третьих лиц.

Подозрение касается периода, когда он являлся министром развития общин. Тогда он помог застройщику незаконно получить землю в Киеве, за что получил взятку на сумму более 14,5 миллионов гривен. Чернышев стал шестым подозреваемым по делу о масштабной коррупционной сделке в строительной сфере с участием чиновников государства.

Чиновник заявил, что планирует придерживаться "принципа максимальной открытости" по этому делу.

Коррупция в Минрегионе

Напомним, 13 июня САП и НАБУ заявили, что разоблачили коррупционную сделку в Минрегионе в строительной сфере с участием топ-чиновников, которая могла привести к причинению государству ущерба более чем на 1 млрд грн. Среди подозреваемых – член правления НАК "Нафтогаз Украины" и директор по коммерческим вопросам АО "Укргаздобыча".

13 июня 2025 года ВАКС по ходатайству Специализированной антикоррупционной прокуратуры взял под стражу бывшего советника министра развития общин и территорий с возможностью внесения залога в размере 25 миллионов гривен.

20 июня суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 100 млн грн для столичного застройщика Сергея Копистырю, который по версии следствия обращался в 2021 году к тогдашнему министру развития общин и территорий Украины, Чернышеву, чтобы незаконно получить землю в Киеве для строительства жилья.