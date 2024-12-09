Кадровые изменения в "Нафтогазе": чем запомнился Чернышев и что дальше?

Видимо, важнейшей новостью начала декабря, а возможно и последних месяцев, стал переход Алексея Чернышева с поста председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" на должность Вице-премьер-министра, Министра единства Украины. Чернышев пробыл в должности председателя правления чуть более двух лет. В "Нафтогаз" Чернышев пришел также из министерского кресла, занимая должность Министра развития общин и территорий.

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Компания "Нафтогаз" является одной из важнейших для украинской энергетики, объединяя в своей структуре большое количество разнообразных компаний, начиная от крупнейшей газодобывающей компании страны — АО "Укргаздобыча" — и завершая оператором магистральных нефтепроводов — АО "Укртранснафта".

Чернышев пришел в "Нафтогаз" в начале отопительного сезона 2022 – 2023 годов на замену Юрию Витренко. Одной из первых задач Чернышева в должности главы "Нафтогаза" был выход компании из дефолта. Напомним, 26 июля 2022 года "Нафтогаз" официально объявил дефолт по выплатам по еврооблигациям со сроками погашения в 2022 и 2026 годах. Через полгода после назначения Чернышева компании удалось договориться с инвесторами по реструктуризации выплат и в сентябре 2023 года "Нафтогаз" вышел из дефолта по еврооблигациям.

Чернышев также неоднократно заявлял, что Украине удалось пройти отопительный сезон на природном газе украинской добычи, хотя справедливости стоит отметить, что речь идет не только о добыче компаний из Группы "Нафтогаз". Добыча частных компаний также поддерживала прохождение отопительного сезона, хотя и переживает сложные времена в условиях полномасштабной войны и санкционных ограничений.

Между тем добыча государственных компаний, прежде всего, "Укргаздобыча" демонстрирует хорошие показатели роста. Доля "Укргаздобычи" в общей структуре добычи природного газа в Украине по итогам 10 месяцев 2024 года составляет 77%. До российского вторжения, в 2021 году, доля "Укргаздобычи" составляла около 69% с добычей более 13,66 млрд куб.

Среднесуточная добыча газа УГО выросла на 0,7% по сравнению с сентябрем – до 40,1 млн куб м, наивысшего уровня с марта 2024 года.

Кроме того, другая государственная компания из Группы Нафтогаз – ПАО "Укрнафта" – добыла почти 1 млрд куб м газа за 10 месяцев 2024 года, имея долю 6% Таким образом, государственные компании добывают 83% всего природного газа в Украине.

После назначения Чернышева в "Нафтогазе" вернули корпоративное управление, назначив новый независимый наблюдательный совет. процесс отбора кандидата планируется завершить к концу I квартала 2025 года.

К тому времени временно исполняющим обязанности председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" был назначен член правления Роман Чумак, работающий в компании на разных должностях около 20 лет.