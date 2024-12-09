Кадрові зміни у "Нафтогазі": чим запам’ятався Чернишов та що далі?

Певно, найважливішою новиною початку грудня, а можливо й останніх місяців, став перехід Олексія Чернишова з посади голови правління НАК “Нафтогаз України” на посаду Віце-прем’єр-міністра, Міністра єдності України. Чернишов пробув на посаді голови правління трохи понад два роки. У “Нафтогаз” Чернишов прийшов також з міністерського крісла, обіймаючи посаду Міністра розвитку громад та територій.

Стратегії зростання від ПриватБанку, Atmosfera, ALVIVA GROUP, Bunny Academy та понад 90 лідерів галузі. Київ, 12 грудня, офлайн Забронювати участь

Компанія "Нафтогаз" є однією з найважливіших для української енергетики, об’єднуючи у своїй структурі велику кількість різноманітних компаній, починаючи від найбільшої газовидобувної компанії країни — АТ "Укргазвидобування" — і завершуючи оператором магістральних нафтопроводів — АТ "Укртранснафта".

Чернишов прийшов до "Нафтогазу" на початку опалювального сезону 2022 – 2023 років на заміну Юрію Вітренку. Однією з перших задач Чернишова на посаді голови "Нафтогазу" був вихід компанії з дефолту. Нагадаю, 26 липня 2022 року "Нафтогаз" офіційно оголосив дефолт по виплатах за єврооблігаціями з термінами погашення у 2022 та 2026 роках. Через пів року після призначення Чернишова компанії вдалося домовитися з інвесторами щодо реструктуризації виплат і у вересні 2023 року «Нафтогаз» вийшов з дефолту по єврооблігаціях.

Чернишов також неодноразово заявляв, що Україні вдалося пройти опалювальний сезон на природному газі українського видобутку, хоча для справедливості варто зазначити, що йдеться не лише про видобуток компаній з Групи "Нафтогаз". Видобуток приватних компаній також підтримував проходження опалювального сезону, хоч і переживає складні часи в умовах повномасштабної війни та санкційних обмежень.

Тим часом видобуток державних компаній, передусім "Укргазвидобування" демонструє хороші показники росту. Частка "Укргазвидобування" у загальній структурі видобутку природного газу в Україні за підсумками 10 місяців 2024 року складає 77%. До російського вторгнення, у 2021 році, частка "Укргазвидобування" складала близько 69% із видобутком понад 13,66 млрд куб м.

Середньодобовий видобуток газу УГВ зріс на 0,7% у порівнянні з вереснем – до 40,1 млн куб м, найвищого рівня з березня 2024 року.

Крім того, інша державна компанія з Групи Нафтогаз — ПАТ "Укрнафта" — видобула майже 1 млрд куб м газу за 10 місяців 2024 року, маючи частку 6%. Таким чином, державні компанії видобувають 83% усього природного газу в Україні.

Після призначення Чернишова у "Нафтогазі" повернули корпоративне управління, призначивши нову незалежну наглядову раду. Завдяки цьому нового очільника "Нафтогазу", відповідно до статуту компанії, наглядова рада має обрати після проведення конкурсу. За повідомленням заступника голови наглядової ради "Нафтогазу" Наталії Бойко, процес відбору кандидата планується завершити до кінця 1 кварталу 2025 року.

До того часу тимчасово виконуючим обов’язки голови правління НАК "Нафтогаз України" було призначено члена правління Романа Чумака, який працює в компанії на різних посадах близько 20 років.