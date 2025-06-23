Коррупция в Минрегионе: Чернышев рассказал о двухчасовом "конструктивном диалоге" в НАБУ

Вице-премьер-министр Украины, министр национального единства Алексей Чернышев прокомментировал свой визит в Национальное антикоррупционное бюро Украины. Его общение с детективами НАБУ длилось более двух часов.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на сообщение высокопоставленного чиновника в соцсети.

Комментарий Чернышев написал после того, как стало известно, что НАБУ и САП ему сообщили о подозрении в злоупотреблении служебным положением и получении неправомерной выгоды в особо крупном размере для себя и третьих лиц.

"У него был конструктивный диалог с детективами НАБУ, который длился более 2 часов. Благодарен за корректное и уважительное отношение. Заверил, что такой подход взаимный и подтвердил готовность к полному сотрудничеству в юридической плоскости. Ознакомляюсь со всеми предоставленными документами", — написал чиновник.

Коррупция в Минрегионе

Напомним, 13 июня САП и НАБУ заявили, что разоблачили коррупционную сделку в Минрегионе в строительной сфере с участием топ-чиновников, которая могла привести к причинению государству ущерба более чем на 1 млрд грн. Среди подозреваемых – член правления НАК "Нафтогаз Украины" и директор по коммерческим вопросам АО "Укргаздобыча".

13 июня 2025 года ВАКС по ходатайству Специализированной антикоррупционной прокуратуры заключил под стражу бывшего советника министра развития общин и территорий с возможностью внесения залога в размере 25 миллионов гривен.

По информации Центра противодействия коррупции, речь идет о Максиме Горбатюке.

20 июня суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога размером 100 млн грн для столичного застройщика Сергея Копистырю, который по версии следствия обращался в 2021 году к тогдашнему министру развития общин и территорий Украины, Чернышеву, чтобы незаконно получить землю в Киеве для строительства.