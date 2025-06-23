Корупція в Мінрегіоні: Чернишов розповів про двогодинний "конструктивний діалог" в НАБУ

Віцепрем'єр-міністр України, міністр національної єдності Олексій Чернишов прокоментував свій візит до Національного антикорупційного бюро України. Його спілкування з детективами НАБУ тривало понад дві години.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на допис високопосадовця в соцмережі.

Коментар Чернишов написав після того, як стало відомо, що НАБУ і САП йому повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем та одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі для себе та третіх осіб.

"Мав конструктивний діалог з детективами НАБУ, який тривав більше 2 годин. Вдячний за коректне та поважне ставлення. Запевнив, що такий підхід є взаємним та підтвердив готовність до повної співпраці в юридичній площині.Ознайомлююся з усіма наданими документами", — написав чиновник.

Корупція в Мінрегіоні

Нагадаємо, 13 червня САП і НАБУ заявили, що викрили корупційну оборудку в Мінрегіоні в будівельній сфері за участю топпосадовців, яка могла призвести до заподіяння державі збитків на понад 1 млрд грн. Серед підозрюваних – член правління НАК "Нафтогаз України" та директор з комерційних питань АТ "Укргазвидобування".

13 червня 2025 року ВАКС за клопотанням Спеціалізованої антикорупційної прокуратури взяв під варту колишнього радника міністра розвитку громад та територій із можливістю внесення застави у розмірі 25 мільйонів гривень.

За інформацією Центр протидії корупції, йдеться про Максима Горбатюка.

20 червня суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави розміром 100 млн грн для столичного забудовника Сергія Копистиру, який за версією слідства звертався в 2021 році до тодішнього міністра розвитку громад та територій України, Чернишова, щоб незаконно отримати землю в Києві для будівництва житлового комплексу.