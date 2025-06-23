Чернишову вручено підозру: НАБУ розслідує корупцію в Мінрегіоні

НАБУ і САП повідомили чинному віцепрем'єр-міністру України, який раніше обіймав посаду міністра розвитку громад та територій України, про підозру у зловживанні службовим становищем та одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі для себе та третіх осіб.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба НАБУ.

Йдеться про нинішнього міністра національної єдності Олексія Чернишова. Підозра стосуюється періоду, коли він був міністром розвитку громад. Тоді він допоміг забудовнику незаконно отримати землю в Києві, за що отримав хабар на суму понад 14,5 мільйона гривень.

Чернишов став шостим підозрюваним у справі про масштабну корупційну оборудку у будівельній сфері за участю топпосадовців держави.

Деталі справи

За даними слідства, один зі столичних забудовників розробив схему незаконного одержання земельної ділянки у Києві під зведення житлового комплексу. Для цього він звернувся до тодішнього керівника Мінрегіону.

Той, разом зі своїм держсекретарем, радником і директоркою держпідприємства, допоміг передати цю ділянку згаданому держпідприємству. А вже держпідприємство уклало незаконні інвестиційні угоди з "потрібною" будівельною компанією.

За ними забудовник мав віддати державі частину майбутніх квартир у кількості, пропорційній до вартості земельної ділянки. Аби звести цю кількість до мінімуму, землю та наявні на ній будівлі оцінили майже вп’ятеро дешевше, а різниця між такою оцінкою та ринковою вартістю перевищила 1 млрд грн.

Саме на таку суму держава недоотримала б нерухомості у разі виконання договорів. Цьому завадив арешт ділянки, накладений за клопотанням НАБУ і САП.

За успішну реалізацію оборудки забудовник "винагородив" міністра та визначених ним осіб неабиякою знижкою на квартири у вже зведених житлових комплексах. З нею вартість квадратного метра становила від 1 тис. грн до 8 тис. грн при мінімальній ринковій вартості таких квартир близько 30 тис. грн за кв. м. Таким чином міністр отримав неправомірну вигоду у вигляді знижки на загальну суму понад 14,5 млн грн.

За клопотанням НАБУ і САП на більшу частину незаконно одержаних квартир також накладено арешт.

Наразі дії ексміністра кваліфіковано за ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 368 КК України. Вирішується питання обрання йому запобіжного заходу.

Іншим фігурантам цієї справи про підозру повідомили раніше цього місяця. Щодо них суд обрав запобіжні заходи: трьох відправили під варту з можливістю внесення застави від 20 млн грн до 100 млн грн, а двом іншим – призначили заставу.

Корупція в Мінрегіоні

Нагадаємо, 13 червня САП і НАБУ заявили, що викрили корупційну оборудку в Мінрегіоні в будівельній сфері за участю топпосадовців, яка могла призвести до заподіяння державі збитків на понад 1 млрд грн. Серед підозрюваних – член правління НАК "Нафтогаз України" та директор з комерційних питань АТ "Укргазвидобування".

13 червня 2025 року ВАКС за клопотанням Спеціалізованої антикорупційної прокуратури взяв під варту колишнього радника міністра розвитку громад та територій із можливістю внесення застави у розмірі 25 мільйонів гривень.

За інформацією Центр протидії корупції, йдеться про Максима Горбатюка.

20 червня суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави розміром 100 млн грн для столичного забудовника Сергія Копистиру, який за версією слідства звертався в 2021 році до тодішнього керівника Мінрегіону, Чернишова, щоб незаконно отримати землю в Києві для будівництва житлового комплексу.