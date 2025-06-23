Чернышеву вручено подозрение: НАБУ расследует коррупцию в Минрегионе

НАБУ и САП сообщили действующему вице-премьер-министру Украины, ранее занимавшему должность министра развития общин и территорий Украины, о подозрении в злоупотреблении служебным положением и получении неправомерной выгоды в особо крупном размере для себя и третьих лиц.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Речь идет о нынешнем министре национального единства Алексее Чернышеве. Подозрение касается периода, когда он был министром развития общин. Тогда он помог застройщику незаконно получить землю в Киеве, за что получил взятку на сумму более 14,5 миллионов гривен .

Чернышев стал шестым подозреваемым по делу о масштабной коррупционной сделке в строительной сфере с участием топ-чиновников государства.

Детали дела

По данным следствия, один из столичных застройщиков разработал схему незаконного получения земельного участка в Киеве под строительство жилого комплекса. Для этого он обратился к тогдашнему руководителю Минрегиона.

Тот вместе со своим госсекретарем, советником и директором госпредприятия помог передать этот участок упомянутому госпредприятию. А уже госпредприятие заключило незаконные инвестиционные соглашения с "нужной" строительной компанией.

За ними застройщик должен был отдать государству часть будущих квартир в количестве, пропорциональном стоимости земельного участка. Чтобы свести это количество к минимуму, землю и имеющиеся на ней здания оценили почти в пять раз дешевле, а разница между такой оценкой и рыночной стоимостью превысила 1 млрд грн.

Именно на такую сумму государство не получило бы недвижимости в случае выполнения договоров. Этому помешал арест участка, наложенный по ходатайству НАБУ и САП.

За успешную реализацию сделки застройщик "вознаградил" министра и определенных им лиц большой скидкой на квартиры в уже возведенных жилых комплексах. С ней стоимость квадратного метра составляла от 1 тыс. грн. до 8 тыс. грн. при минимальной рыночной стоимости таких квартир около 30 тыс. грн. за кв. м. Таким образом, министр получил неправомерную выгоду в виде скидки на общую сумму более 14,5 млн грн.

По ходатайству НАБУ и САП на большую часть незаконно полученных квартир также наложен арест.

В настоящее время действия эксминистра квалифицированы по ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 368 УК Украины. Решается вопрос избрания ему меры пресечения.

Другим фигурантам этого дела о подозрении сообщили ранее в этом месяце. В отношении них суд избрал меры пресечения: троих отправили под стражу с возможностью внесения залога от 20 млн грн до 100 млн грн, а двум другим – назначили залог .

Коррупция в Минрегионе

Напомним, 13 июня САП и НАБУ заявили, что разоблачили коррупционную сделку в Минрегионе в строительной сфере с участием топ-чиновников, которая могла привести к причинению государству ущерба более чем на 1 млрд грн. Среди подозреваемых – член правления НАК "Нафтогаз Украины" и директор по коммерческим вопросам АО "Укргаздобыча".

13 июня 2025 года ВАКС по ходатайству Специализированной антикоррупционной прокуратуры заключил под стражу бывшего советника министра развития общин и территорий с возможностью внесения залога в размере 25 миллионов гривен.

По информации Центра противодействия коррупции, речь идет о Максиме Горбатюке.

20 июня суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 100 млн грн для столичного застройщика Сергея Копистырю, который по версии следствия обращался в 2021 году к тогдашнему руководителю Минрегиона, Чернышеву, чтобы незаконно получить землю в Киеве для строительства жилого комплекса.