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За вице-премьера Чернышова внесли залог в 120 млн грн

Алексей Чернышев
Вице-премьер-министр, министр национального единства Алексей Чернышев/Общественное

За вице-премьер-министра — министра национального единства Алексея Чернышова, подозреваемого в злоупотреблении служебным положением и получении неправомерной выгоды в особо крупном размере, уплачено 120 миллионов гривен залога.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на "Интерфакс-Украина"

В Высшем антикоррупционном суде подтвердил, что внесение средств в полном объеме состоялось в соответствии с решением суда.

Детали дела

23 июня НАБУ и САП сообщили Чернышову о подозрении   в злоупотреблении служебным положением и получении неправомерной выгоды в особо крупном размере для себя и третьих лиц.

Тогда он помог застройщику незаконно получить землю в Киеве, за что получил взятку на сумму   более 14,5 миллионов гривен.

27 июня суд избрал Чернышову меру пресечения — залог более чем в 120 миллионов гривен и наложил ряд ограничений, в частности, запрет пересечения границы Украины.

Кроме того, 2 июля следователь судья ВАКС не удовлетворил ходатайство детектива НАБУ об отстранении Чернышова от должности сроком на два месяца.

Автор:
Татьяна Гойденко