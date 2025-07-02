За віцепрем’єра Чернишова внесли заставу у 120 млн грн

За віцепрем’єр-міністра — міністра національної єдності Олексія Чернишова, якого підозрюють у зловживанні службовим становищем і отриманні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі, сплачено 120 мільйонів гривень застави.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Інтерфакс-Україна"

У Вищому антикорупційному суді, підтвердивши, що внесення коштів в повному обсязі відбулося відповідно до рішення суду.

Деталі справи

23 червня НАБУ і САП повідомили Чернишову про підозру у зловживанні службовим становищем та одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі для себе та третіх осіб. Підозра стосується періоду, коли він був міністром розвитку громад.

Тоді він допоміг забудовнику незаконно отримати землю в Києві, за що отримав хабар на суму понад 14,5 мільйона гривень.

27 червня суд обрав Чернишову запобіжний захід— заставу у понад 120 мільйонів гривень та наклав низку обмежень, зокрема заборону перетину кордону України.

Окрім цього, 2 липня слідчий суддя ВАКС не задовольнив клопотання детектива НАБУ про відсторонення Чернишова від посади строком на два місяці.