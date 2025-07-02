Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,82

+0,04

EUR

49,41

+0,42

Готівковий курс:

USD

41,70

41,65

EUR

49,55

49,40

Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

За віцепрем’єра Чернишова внесли заставу у 120 млн грн

Олексій Чернишов
Віцепрем'єр-міністр, міністр національної єдності Олексій Чернишов / Суспільне

За віцепрем’єр-міністра — міністра національної єдності Олексія Чернишова, якого підозрюють у зловживанні службовим становищем і отриманні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі, сплачено 120 мільйонів гривень застави.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Інтерфакс-Україна"

У Вищому антикорупційному суді, підтвердивши, що внесення коштів в повному обсязі відбулося відповідно до рішення суду.

Деталі справи

23 червня НАБУ і САП повідомили Чернишову про підозру у зловживанні службовим становищем та одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі для себе та третіх осіб. Підозра стосується періоду, коли він був міністром розвитку громад.

Тоді він допоміг забудовнику незаконно отримати землю в Києві, за що отримав хабар на суму понад 14,5 мільйона гривень. 

27 червня суд обрав Чернишову запобіжний захід— заставу у понад 120 мільйонів гривень та наклав низку обмежень, зокрема заборону перетину кордону України.

Окрім цього, 2 липня слідчий суддя ВАКС не задовольнив клопотання детектива НАБУ про відсторонення Чернишова від посади строком на два місяці. 

Автор:
Тетяна Гойденко