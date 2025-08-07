Суд відмовився зменшити 120-мільйонну заставу для Чернишова

7 серпня 2025 року Апеляційна палата ВАКС залишила без змін запобіжний захід, застосований до колишнього віце-прем’єр-міністра, міністра розвитку громад та територій України Олексія Чернишова. Заставу залишили на рівні 120 млн грн.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Окрім застави на Чернишова до 27 серпня 2025 року покладено низку процесуальних обовʼязків, серед яких:

прибувати за кожною вимогою до детектива, прокурора або суду;

повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

не відлучатися з території України без дозволу слідчого, прокурора або суду;

утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними та свідками.

Справа Чернишова

23 червня НАБУ і САП повідомили Чернишову, який раніше обіймав посаду міністра розвитку громад та територій України, про підозру у зловживанні службовим становищем та одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі для себе та третіх осіб.

Підозра стосується періоду, коли він був міністром розвитку громад. Тоді він, як вважає слідство, допоміг забудовнику незаконно отримати землю в Києві, за що отримав хабар на сумупонад 14,5 мільйона гривень

27 червня суд обрав Чернишову запобіжний захід: заставу у понад 120 мільйонів гривень та наклав низку обмежень, зокрема заборону перетину кордону України. За рішенням суду, високопосадовець впродовж двох місяців зобов’язаний прибувати на вимогу, не залишати межі України, утриматися від спілкування зі свідками та підозрюваними, а також повідомляти про зміну місця проживання чи роботи.

1 липня Чернишов перед розглядом про відсторонення з посади подав апеляцію проти застави в 120 млн грн.



2 липня за Олексія Чернишова внесли заставу у 120 млн грн. У Вищому антикорупційному суді підтвердили, що внесення коштів в повному обсязі відбулося відповідно до рішення суду.