Чернишов подав апеляцію проти застави в 120 млн грн перед розглядом про відсторонення з посади

Віцепрем'єр-міністр, міністр національної єдності Олексій Чернишов оскаржив запобіжний захід, встановлений йому у вигляді застави в 120 мільйонів гривень.

Як інформує Delo.ua, про це пише "Інтерфакс-Україна".

Зазначається, що адвокат міністра повідомив, що вже подано апеляційну скаргу перед засіданням, на якому мають розглянути клопотання про відсторонення Чернишова від посади.

Щодо питання внесення застави, адвокат заявив, що робота над збором суми триває.

Своєю чергою, обвинувачення заявило, що якщо застава не буде внесена в установлений термін, буде подано клопотання про зміну запобіжного заходу на тримання під вартою.

Справа Чернишова

23 червня НАБУ і САП повідомили Чернишову, який раніше обіймав посаду міністра розвитку громад та територій України, про підозру у зловживанні службовим становищем та одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі для себе та третіх осіб.

Підозра стосується періоду, коли він був міністром розвитку громад. Тоді він допоміг забудовнику незаконно отримати землю в Києві, за що отримав хабар на сумупонад 14,5 мільйона гривень. Чернишов став шостим підозрюваним у справі про масштабну корупційну оборудку у будівельній сфері за участю топпосадовців держави.

27 червня суд обрав Чернишову запобіжний захід: заставу у понад 120 мільйонів гривень та наклав низку обмежень, зокрема заборону перетину кордону України. За рішенням суду, високопосадовець впродовж двох місяців зобов’язаний прибувати на вимогу, не залишати межі України, утриматися від спілкування зі свідками та підозрюваними, а також повідомляти про зміну місця проживання чи роботи.

1 липня суд розгляне клопотання антикорупційних органів про відсторонення Олексія Чернишова з посади віцепрем’єр-міністра – міністра національної єдності. Його підозрюють у зловживанні службовим становищем та одержанні хабаря в особливо великому розмірі.