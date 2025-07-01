Ексрадник Чернишова залишається під вартою: рішення Апеляційної палати ВАКС

Апеляційна палата ВАКС залишила без змін рішення слідчого судді ВАКС від 13 червня щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою для радника колишнього Міністра розвитку громад та територій України Олексія Чернишова. Йдеться про Максима Горбатюка.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Апеляційну палату Вищого антикорупційного суду (ВАКС).

"За результатами розгляду колегія суддів АП ВАКС залишила без задоволення апеляційні скарги сторін захисту та обвинувачення, а ухвалу слідчого судді ВАКС – без змін. Рішення набрало законної сили з моменту проголошення та не підлягає оскарженню в касаційному порядку", - йдеться в повідомленні.

За інформацією Центра протидії корупції, йдеться про Максима Горбатюка. Заставу у 25 млн грн, яку передбачено як альтернативу арешту, наразі не внесено — Горбатюк досі перебуває під вартою.

Також ВАКС відмовилась пом’якшити запобіжний захід колишньому держсекретарю Міністерства розвитку громад та територій Василю Володіну. Йому призначено тримання під вартою з альтернативою внесення застави в сумі 20 млн грн.

Справа Чернишова

23 червня НАБУ і САП повідомили Чернишову, який раніше обіймав посаду міністра розвитку громад та територій України, про підозру у зловживанні службовим становищем та одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі для себе та третіх осіб.

Підозра стосується періоду, коли він був міністром розвитку громад. Тоді він допоміг забудовнику незаконно отримати землю в Києві, за що отримав хабар на сумупонад 14,5 мільйона гривень. Чернишов став шостим підозрюваним у справі про масштабну корупційну оборудку у будівельній сфері за участю топпосадовців держави.

27 червня суд обрав Чернишову запобіжний захід: заставу у понад 120 мільйонів гривень та наклав низку обмежень, зокрема заборону перетину кордону України. За рішенням суду, високопосадовець впродовж двох місяців зобов’язаний прибувати на вимогу, не залишати межі України, утриматися від спілкування зі свідками та підозрюваними, а також повідомляти про зміну місця проживання чи роботи.

Корупція в Мінрегіоні

Нагадаємо, 13 червня 2025 року ВАКС за клопотанням Спеціалізованої антикорупційної прокуратури взяв під варту колишнього радника міністра розвитку громад та територій Максима Горбатюка із можливістю внесення застави у розмірі 25 мільйонів гривень.

САП і НАБУ заявили, що викрили корупційну оборудку в Мінрегіоні в будівельній сфері за участю топпосадовців, яка могла призвести до заподіяння державі збитків на понад 1 млрд грн. Серед підозрюваних – член правління НАК "Нафтогаз України" та директор з комерційних питань АТ "Укргазвидобування".

20 червня суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави розміром 100 млн грн для столичного забудовника Сергія Копистиру, який за версією слідства звертався в 2021 році до тодішнього міністра розвитку громад та територій України, Чернишова, щоб незаконно отримати землю в Києві для будівництва житлового комплексу.