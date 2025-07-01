Экссоветник Чернышова остается под стражей: решение Апелляционной палаты ВАКС

Апелляционная палата ВАКС оставила без изменений решение следственного судьи ВАКС от 13 июня об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей для советника бывшего Министра развития общин и территорий Украины Алексея Чернышева. Речь идет о Максиме Горбатюке.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на Апелляционную палату Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) .

"По результатам рассмотрения коллегия судей АП ВАКС оставила без удовлетворения апелляционные жалобы сторон защиты и обвинения, а определение следователя судьи ВАКС – без изменений. Решение вступило в законную силу с момента провозглашения и не подлежит обжалованию в кассационном порядке", — говорится в сообщении.

По информации Центра противодействия коррупции, речь идет о Максиме Горбатюке. Залог в 25 млн грн, который предусмотрен как альтернатива аресту, пока не внесен — Горбатюк до сих пор находится под стражей.

Также ВАКС отказалась смягчить меру пресечения бывшему госсекретарю Министерства развития общин и территорий Василию Володину. Ему назначено содержание под стражей с альтернативой внесения залога в сумме 20 млн. грн.

Дело Чернышова

23 июня НАБУ и САП сообщили Чернышеву, ранее занимавшему должность министра развития общин и территорий Украины, о подозрении в злоупотреблении служебным положением и получении неправомерной выгоды в особо крупном размере для себя и третьих лиц.

Подозрение касается периода, когда он был министром развития общин. Тогда он помог застройщику незаконно получить землю в Киеве, за что получил взятку на сумму свыше 14,5 миллиона гривен. Чернышов стал шестым подозреваемым по делу о масштабной коррупционной сделке в строительной сфере с участием топ-чиновников государства.

27 июня суд избрал Чернышеву меру пресечения : залог более чем в 120 миллионов гривен и наложил ряд ограничений, в частности, запрет пересечения границы Украины.

Коррупция в Минрегионе

Напомним, 13 июня 2025 года ВАКС по ходатайству Специализированной антикоррупционной прокуратуры взял под стражу бывшего советника министра развития общин и территорий Максим Горбатюк с возможностью внесения залога в размере 25 миллионов гривен.

САП и НАБУ заявили, что разоблачили коррупционную сделку в Минрегионе в строительной сфере с участием топ-чиновников, которая могла привести к причинению государству ущерба более чем на 1 млрд грн. Среди подозреваемых – член правления НАК "Нафтогаз Украины" и директор по коммерческим вопросам АО "Укргаздобыча".

20 июня суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 100 млн грн для столичного застройщика Сергея Копистырю, который по версии следствия обращался в 2021 году к тогдашнему министру развития общин и территорий Украины, Чернышову, чтобы незаконно получить землю в Киеве для строительства жилья.