Відсторонення міністра Чернишова з посади: суд 1 липня розгляне клопотання

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) 1 липня розгляне клопотання антикорупційних органів про відсторонення Олексія Чернишова з посади віцепрем’єр-міністра – міністра національної єдності. Його підозрюють у зловживанні службовим становищем та одержанні хабаря в особливо великому розмірі.

Як інформує Delo.ua, про це пише "Інтерфакс-Україна".

У ВАКС агентству повідомили, що клопотання про відсторонення з посади підозрюваного топчиновника призначено до розгляду на 1 липня о 16.30.

Раніше ВАКС обрав Чернишову запобіжний захід у вигляді застави в 120 млн грн.

Суд задовільнив клопотання частково, оскільки сторона обвинувачення просила серед інших обов'язків носіння електронного засобу контролю (браслету).

За рішенням суду, на підозрюваного покладені такі обов'язки:

прибувати за кожним викликом детектива, прокурора або суду,

повідомляти про зміну свого місця проживання та місця роботи,

не відлучатися з території України без дозволу слідчого, прокурору або суду.

Термін дії покладених на Чернишова обов'язків – 2 місяці, тобто, до 27 серпня 2025 року.

Разом з цим клопотанням антикорупційні органи направляли до ВАСК клопотання про відсторонення Чернишова від посади. На час обрання запобіжного заходу воно не розглядалося.

Під час засідання по обранню запобіжного заходу Чернишов заявив, що він тікати він нікуди не планує, щиро не розуміє суть звинувачень і буде співпрацювати зі слідством.

На даний час застава Чернишовим або за нього внесена не була.

Деталі справи

Раніше у медіа з'явилася інформація, що Чернишов перебуває за кордоном на тлі корупційної справи. Водночас у пресслужбі віцепрем'єра наголошували, що він перебуває у плановому відрядженні. У неділю, 22 червня, Олексій Чернишов повернувся в Україну.

23 червня НАБУ і САП повідомили Чернишову про підозру у зловживанні службовим становищем та одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі для себе та третіх осіб.

Підозра стосується періоду, коли він був міністром розвитку громад. Тоді він допоміг забудовнику незаконно отримати землю в Києві, за що отримав хабар на суму понад 14,5 мільйона гривень. Чернишов став шостим підозрюваним у справі про масштабну корупційну оборудку у будівельній сфері за участю посадовців держави.

Урядовець заявив, що планує дотримуватися "принципу максимальної відкритості" у цій справі.

Корупція в Мінрегіоні

Нагадаємо, 13 червня САП і НАБУ заявили, що викрили корупційну оборудку в Мінрегіоні в будівельній сфері за участю топпосадовців, яка могла призвести до заподіяння державі збитків на понад 1 млрд грн. Серед підозрюваних – член правління НАК "Нафтогаз України" та директор з комерційних питань АТ "Укргазвидобування".

13 червня 2025 року ВАКС за клопотанням САП взяв під варту колишнього радника міністра розвитку громад та територій із можливістю внесення застави у розмірі 25 мільйонів гривень.

20 червня суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави розміром 100 млн грн для столичного забудовника Сергія Копистиру, який за версією слідства звертався в 2021 році до тодішнього міністра розвитку громад та територій України, Чернишова, щоб незаконно отримати землю в Києві для будівництва житлового комплексу.