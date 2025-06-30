Отстранение министра Чернишова от должности: суд 1 июля рассмотрит ходатайство

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) 1 июля рассмотрит ходатайство антикоррупционных органов об отстранении Алексея Чернишова от должности вице-премьер-министра – министра национального единства. Его подозревают в злоупотреблении служебным положением и получении взятки в особо крупном размере.

Как сообщает Delo.ua, об этом пишет "Интерфакс-Украина".

В ВАКС отметили, что ходатайство об отстранении от должности подозреваемого топ-чиновника назначено к рассмотрению на 1 июля в 16.30.

Ранее ВАКС избрал Чернышову меру пресечения в виде залога в 120 млн грн.

Суд удовлетворил ходатайство частично, поскольку сторона обвинения просила среди других обязанностей носить электронное средство контроля (браслета).

По решению суда, на подозреваемого возложены следующие обязанности:

прибывать по каждому вызову детектива, прокурора или суда,

сообщать об изменении своего места жительства и места работы,

не отлучаться с территории Украины без разрешения следователя, прокурора или суда.

Срок действия возложенных на Чернишова обязанностей – 2 месяца, то есть до 27 августа 2025 года.

Вместе с этим ходатайством антикоррупционные органы направляли в ВАСК ходатайство об отстранении Чернишова от должности. На время избрания меры пресечения оно не рассматривалось.

Во время заседания по избранию меры Чернышов заявил, что он бежать он никуда не планирует, искренне не понимает суть обвинений и будет сотрудничать со следствием.

В настоящее время залог Чернишовым внесен не был.

Детали дела

Ранее в медиа появилась информация, что Чернишов находится за границей на фоне коррупционного дела. В то же время в пресс-службе вице-премьера отмечали, что он находится в плановой командировке. В воскресенье, 22 июня, Алексей Чернишов вернулся в Украину.

23 июня НАБУ и САП сообщили Чернишову о подозрении в злоупотреблении служебным положением и получении неправомерной выгоды в особо крупном размере для себя и третьих лиц.

Подозрение касается периода, когда он являлся министром развития общин. Тогда он помог застройщику незаконно получить землю в Киеве, за что получил взятку на сумму более 14,5 миллионов гривен. Чернишов стал шестым подозреваемым по делу о масштабной коррупционной сделке в строительной сфере с участием чиновников государства.

Чиновник заявил, что планирует придерживаться "принципа максимальной открытости" по этому делу.

Коррупция в Минрегионе

Напомним, 13 июня САП и НАБУ заявили, что разоблачили коррупционную сделку в Минрегионе в строительной сфере с участием топ-чиновников, которая могла привести к причинению государству ущерба более чем на 1 млрд грн. Среди подозреваемых – член правления НАК "Нафтогаз Украины" и директор по коммерческим вопросам АО "Укргаздобыча".

13 июня 2025 года ВАКС по ходатайству САП взял под стражу бывшего советника министра развития общин и территорий с возможностью внесения залога в размере 25 миллионов гривен.

20 июня суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 100 млн грн для столичного застройщика Сергея Копистырю, который по версии следствия обращался в 2021 году к тогдашнему министру развития общин и территорий Украины, Чернышову, чтобы незаконно получить землю в Киеве для строительства жилья.