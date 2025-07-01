Чернышов подал апелляцию против залога в 120 млн грн перед рассмотрением дела об отстранении от должности

Вице-премьер-министр, министр национального единства Алексей Чернышов обжаловал меру пресечения, установленную ему в виде залога в 120 миллионов гривен.

Как сообщает Delo.ua, об этом пишет "Интерфакс-Украина".

Отмечается, что адвокат министра сообщил, что уже подана апелляционная жалоба перед заседанием, на котором должны рассмотреть ходатайство об отстранении Чернышева от должности.

По вопросу внесения залога адвокат заявил, что работа над сбором суммы продолжается.

В свою очередь обвинение заявило, что если залог не будет внесен в установленный срок, будет подано ходатайство об изменении меры пресечения на содержание под стражей.

Дело Чернышова

23 июня НАБУ и САП сообщили Чернышову, ранее занимавшему должность министра развития общин и территорий Украины, о подозрении в злоупотреблении служебным положением и получении неправомерной выгоды в особо крупном размере для себя и третьих лиц.

Подозрение касается периода, когда он был министром развития общин. Тогда он помог застройщику незаконно получить землю в Киеве, за что получил взятку на сумму свыше 14,5 миллиона гривен.

27 июня суд избрал Чернышову меру пресечения: залог более чем в 120 миллионов гривен и наложил ряд ограничений, в том числе запрет пересечения границы Украины.

1 июля суд рассмотрит ходатайство антикоррупционных органов об отстранении Алексея Чернышова от должности вице-премьер-министра – министра национального единства. Его подозревают в злоупотреблении служебным положением и получении взятки в особо крупном размере.