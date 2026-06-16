Новые правила для агротехники: когда производители должны перейти на обновленные стандарты

Кабинет министров продлил до 31 декабря 2027 года переходный период для производителей сельскохозяйственной и лесохозяйственной техники. В течение этого времени предприятия смогут подтверждать соответствие продукции как по действующим, так и новым процедурам сертификации, что позволит избежать перебоев с поставкой техники на рынок.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба Минэкономики.

Сертификацию агротехники отсрочили

Такое решение дает бизнесу дополнительное время для адаптации к обновленным требованиям и поможет избежать рисков перебоев с снабжением техникой для аграрного сектора и лесного хозяйства.

Соответствующие изменения внесены в постановление Кабинета министров Украины от 12 января 2024 г. № 28, которым утвержден новый Технический регламент утверждения типа сельскохозяйственных и лесохозяйственных транспортных средств.

Документ предусматривает три ключевых новшества.

Действующие процедуры можно будет применять подольше

Срок, в течение которого техника может предоставляться на рынке и/или вводиться в эксплуатацию по действующим правилам, продлен с 1 июня 2026 года по 31 декабря 2027 года.

Производители получили право выбора процедуры до конца 2027 года

До 31 декабря 2027 года производители могут самостоятельно выбирать один из следующих механизмов подтверждения соответствия:

новый Технический регламент, утвержденный постановлением №28;

Технический регламент, утвержденный постановлением Кабинета Министров Украины №1367 от 28 декабря 2011 года;

Технический регламент, утвержденный постановлением Кабинета Министров Украины №1368 от 28 декабря 2011 года.

Определена дата полного перехода на новые правила

Отдельные положения постановления № 28, ранее вступившие в силу через 30 месяцев после его официального опубликования, начнут действовать с 1 января 2028 года. Именно с этой даты заработает полноценная система сертификации по новым правилам.

Справочно

Технический регламент утверждения типа сельскохозяйственных и лесохозяйственных транспортных средств руководствуется постановлением Кабинета Министров Украины от 12 января 2024 г. № 28. Он определяет технические и административные требования к утверждению типа новых сельскохозяйственных и лесохозяйственных транспортных средств, их систем, составных частей и отдельных технических узлов. Новый Технический регламент разработан на основе Регламента Европейского Парламента и Совета ЕС №167/2013. Его внедрение приближает украинские процедуры утверждения типа аграрной и лесохозяйственной техники к европейским подходам.

Заметим, в 2025 году фермеры чаще всего покупали тракторы - 40,4% всех запросов. Второй по популярности категорией стали комбайны с долей 17,6%. Минитракторы обеспечили еще 10,8% запросов, замыкая тройку наиболее востребованной техники.

Анализ интереса к производителям свидетельствует о сочетании спроса на украинскую и зарубежную технику.